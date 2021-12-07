Yunan Raporunda 'Türk Azınlık' Yine Yok Sayıldı

Yunanistan, "Yunan-Pomak" propagandasını devlet söylemi haline getiriyor. Parlamento'da kabul edilen raporda, Türk azınlık bir kez daha yok sayıldı. Azınlıklar "Türk kökenli, Pomak ve Roman" olarak ayrıldı. Türk kelimesi tek başına kullanılmadı.