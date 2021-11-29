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Yunanistan iki yeni mülteci merkezi açtı

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Yunanistan’daki muhafazakar hükümet, ilk kez 2019’da adalardaki beş mülteci kampını kapatacağını duyurmuştu.
Yunanistan iki yeni mülteci merkezi açtı

Yunanistan’daki muhafazakar hükümet, ilk kez 2019’da adalardaki beş mülteci kampını kapatacağını duyurmuştu. Avrupa’daki mülteci krizinin zirvede olduğu 2019 yılında çoğunluğu Suriyeli olan yüz binlerce mülteci Türkiye’den şişme botlarla Yunanistan’a geçmişti.

Yunanistan bu kampları Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Kapalı Kontrollü Alanlar”a çevirecek. Elektrikli teller ve güvenlik kameraları da bulunacak olan bu alanların girişinde kimlik ve parmak izi kontrolü yapılacak.

Cumartesi günü Kos ve Leros adalarındaki yeni merkezlerin açılış töreninde konuşan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitara, hamlenin “katı ancak adil göçmen politikamızın temel bir dayanağı” olduğunu söyledi.

Mitara, “2015 yılında başlayan krizi nihayet arkada bırakabildik. Bu krizi ne Yunanistan ne de Avrupa bir daha yaşamak istemiyor” dedi.

Beş yeni merkezden ilki Eylül ayında Samos adasında açılmıştı. Kos ve Leros adalarındaki merkezlerden sonra kalan diğer iki merkezin ise Lesbos ve Chios adalarında gelecek yıl açılması bekleniyor.

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