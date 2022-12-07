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Yunanistan karıştı: Binlerce gösterici polisle çatıştı

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Yunanistan'da 14 yıl önce polisin öldürdüğü 15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos'un ölüm yıldönümünde Atina karıştı.
Yunanistan karıştı: Binlerce gösterici polisle çatıştı

14 yıl önce Yunanistan’ın başkenti Atina’da polis şiddetine kurban giden 15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos için halk sokağa döküldü.

Anma törenine binlerce kişi katılırken kortej parlamento binasından geçerek Exarchia’da yani silahsız çocuğun öldürüldüğü mahallede sonlandı.

Barışçıl başlayan gösteri bir grup siyah giyinmiş göstericinin dahil olmasıyla kısa bir süre içinde arbedeye döndü. Öfkeli kalabalık polise molotof kokteyli atarken polis de biber gazı ve ses bombası ile karşılık verdi.

Benzer bir arbede Selanik’te de meydana geldi.

POLİS SERBEST BIRAKILMIŞTI

6 Aralık 2008’de polisin Grigoropoulos’u vurmasından sonra halk sokaklara dökülmüş ve yağma ve talan meydana gelmişti. Olaydan iki yıl sonra Grigoropoulos’u vuran polis memuruna müebbet hapis cezası verilmiş fakat daha sonra bu polis memuru salıverilmişti.

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