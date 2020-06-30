  • BIST 116.634
  • Altın 390,063
  • Dolar 6,8495
  • Euro 7,6799
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Yunanistan komşu ülkelere sınırlarını açma kararı aldı

» »
Yunanistan komşu ülkelere sınırlarını açma kararı aldı
Yunanistan komşu ülkelere sınırlarını açma kararı aldı

Yunanistan, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalı tuttuğu Türkiye ve diğer komşu ülkelerle olan tüm sınır kapılarını açma kararı aldı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, normalleşme adımları kapsamında Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea (Makaz), Kastanies (Pazarkule) ve Kipi (İpsala) sınır kapılarının 1 Temmuz’dan itibaren giriş ve çıkışlara açılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Peças, yine 1 Temmuz'dan itibaren ülkedeki tüm hava alanlarının yolcu taşıma amaçlı yurt dışı uçuşlara açılacağını ve yurt dışından gelen tüm yolcu gemilerinin de Yunan limanlarına yanaşmalarına izin verileceğini belirtti.

Yunanistan, Kastanies hudut kapısını Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacıları engellemek için 28 Şubat’ta kapatmıştı. Kipi hudut kapısı ise martta koronavirüs nedeniyle faaliyetini durdurmuştu.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM:” 4 Milyondan Fazla Kız Çocuğu Genital Sakatlamaya Maruz Kalabilir”30 Haziran 2020 Salı 09:30
  • Almanya Başbakanı Merkel: Daha önce hiç görmediğimiz ekonomik zorluklar yaşıyoruz30 Haziran 2020 Salı 08:57
  • Macron'a sandıkta "yeşil dalga" darbesi29 Haziran 2020 Pazartesi 18:20
  • Belçika'daki restoran, müşteri başına 5 euro koronavirüs bedeli alıyor29 Haziran 2020 Pazartesi 17:12
  • "Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını 1 Temmuz'da açıyor"29 Haziran 2020 Pazartesi 17:08
  • Emirates, Larnaka seferlerine 15 Temmuz'da başlayacak29 Haziran 2020 Pazartesi 17:07
  • Kraliçe Elizabeth'in kaldığı şatonun duvarına ilanlı uyarı: ‘İhtiyacınızı 30 metre ileride giderin’29 Haziran 2020 Pazartesi 15:56
  • İngiltere ve Avrupa Birliği anlaşma konusunda iyimser29 Haziran 2020 Pazartesi 11:46
  • "Rusya'nın Taliban'a Para Teklifi Bazı Amerikan Askerlerinin Ölümüne Yol Açtı" İddiası29 Haziran 2020 Pazartesi 09:55
  • Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı29 Haziran 2020 Pazartesi 09:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti