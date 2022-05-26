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Yunanistan’da Erdoğan’ın açıklamasına tepkiler sürüyor

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e yönelik “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” çıkışına bir tepki de, aynı zamanda Miçotakis’in kız kardeşi olan milletvekili Dora Bakoyanni’den geldi.
Yunanistan’da Erdoğan’ın açıklamasına tepkiler sürüyor

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e yönelik “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” çıkışıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Yunanistan'da büyük ses getiren açıklamaya bir tepki de, aynı zamanda Miçotakis'in kız kardeşi olan iktidardaki Yeni Demokrasi partisi milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'den geldi. Yunan Skai TV kanalına konuşan Bakoyanni, Erdoğan'ın sözlerinin Avrupa Birliği'nde yeterince tepki görmediği yorumunu yaptı.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Dana Spinant, Erdoğan'ın sözleriyle ilgili ilk açıklamasında “Yorum yok” demekle yetinirken tepkiler üzerine “Sayın Miçotakis AB üyesi bir ülkenin devlet başkanı olarak tüm dünyanın tanıdığı bir kişi. AB, Türkiye'nin gerilimi düşürecek adımlar atmasını bekliyor” diye konuşmuştu.

AB'den gelen açıklamaları eleştiren Bakoyanni, “Bu durum beni çok sinirlendirdi” diyerek AB yöneticilerinin “adeta bir balonun içinde yaşadığını” söyledi.

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na dün katılan Miçotakis, Erdoğan’ın sözlerine yanıt vererek, Türkiye'nin artan revizyonizmi karşısında Yunanistan'ın egemenliğini savunma sözü vermişti. Yunan lider, Yunanistan'ın “komşusu Türkiye ile her zaman iletişim kanallarını açık tutmaya çalışacağını” söylemişti.

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