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Yunanistan'da grev hakkı için grev

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Yunanistan'da grev hakkı için grev
Yunan Parlamentosu’nda oylamaya sunulacak ve grev hakkının kullanılmasını da kısıtlayan yasa tasarısını protesto eden binlerce kişi ülke genelinde iş bıraktı.

Yunanistan'da Aleksis Tsipras hükümetinin tasarruf ve reform paketini protesto eden sendikaların çağrısıyla binlerce kişi Pazartesi günü greve gitti.

Grevden en çok kara ve hava trafiği etkilendi. Toplu taşıma alanında çalışanlar 24 saatliğine iş bıraktığı için ülke genelinde otobüs, tramvay, tren ve metro seferleri yapılamıyor. Atina'da şehir merkezine açılan yollarda uzun kuyruklar oluştuğu bildirildi.

Havaalanlarındaki uçuş kontrol görevlilerinin de greve katılması nedeniyle iç ve dış seferler kesintiye uğradı. Uçuş kontrol görevlileri ve devlet memurlarının yerel saatle saat 12:00-15:00 arası çalışmayacağı bildirildi.

Greve katılan kamu görevlileri arasında öğretmenler, yargıç ve doktorlar da bulunuyor.

Grev hakkını kısıtlayan yasa tasarısı

Binlerce çalışanın günlerdir protesto ettiği yasa değişikliğinin Pazartesi akşamı geç saatlerde Yunan Parlamentosu‘nda oylanması bekleniyor.  Ayrıca akşam saatlerinde Yunan Parlamentosu önünde büyük bir protesto gösteri yapılması planlanıyor.

Söz konusu yasa tasarısı, birçok değişikliğin yanı sıra grev hakkının kısıtlanmasını da öngörüyor. Tasarı iş bırakabilmek için sendika üyelerinin yüzde 50'nden fazlasının onayını şart koşuyor. Şimdiye dek sendika üyelerinin yüzde 20‘sinin onayı hatta bazen yönetim kurulu kararı Yunanistan'da iş bırakmak için yeterli oluyordu.

Sendikalar bu düzenleme ile anayasal sendikal haklarının fiili olarak ellerinden alınacağını savunuyor. Hükümet ise ekonomik açından zor bir döndemden geçen ülkeye yapılması planlanan uluslararası mali yardımlar için bu düzenlemenin gerekli olduğunu belirtiyor. Uluslararası kuruluşlar, grevlerin azalmasıyla Yunanistan'da verimliliğinin artacağını savunuyor.

Yasa tasarısı ayrıca kredi borcunu geri ödeyemediği ya da vergi borcu nedeni ile devletin el koyduğu gayrimenkulların açık attırmaya çıkarılmasını kolaylaştırdığı için de protesto ediliyor.

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