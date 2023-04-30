Yürekler ağza geldi! Fenerbahçe’nin yıldızı Valencia ambulansla hastaneye götürüldü

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçının başında talihsiz bir çarpışma yaşandı. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Enner Valencia başına aldığı darbe sonrası yerden kalkamadı.

8. dakikada Arda Güler’in yayın gerisinden ceza sahasına yaptığı ortada hava topuna çıkan Valencia, kaleci Ali Şaşal Vural’ın topu yumrukladığı anda kafasına da vurmasıyla yerde kaldı. İki oyuncu bu çarpışma sonrası yerde kalınca hakem Zorbay Küçük hemen sağlık görevlilerini çağırdı.

Fenerbahçe sağlık heyetinin kontrolü sonrasında Valencia için ambulans istendi. Boyunluk katılan ve bilincinin yerinde olduğu görülen Ekvadorlu golcü ambulansla hastaneye götürüldü.

AÇIKLAMA YAPTI

Hastaneye götürülen Valencia’nın çekilen tomografisinin temiz olduğu açıklandı. Taburcu edilen Valencia, ambulans ile havalimanına götürüldü. Yıldız futbolcu, takımla birlikte İstanbul'a dönecek. Kontrolleri İstanbul’da tekrarlanacak.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, durumunun iyi olduğunu kaydederek, “Kendimi iyi hissediyorum. Bugün daha çok üç puanı aldığımız için mutluyum. Şampiyonluk yolunda yolumuza devam ediyoruz. Ailemle de konuştum. İyi olduğumu biliyorlar” ifadelerini kullandı.

14. dakikada Valencia oyuna Diego Rossi oyuna dahil oldu. Uruguaylı oyuncu 22. dakikada ise takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.