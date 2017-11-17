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Zimbabve lideri Mugabe askeri müdahale sonrası ilk kez halkın karşısına çıktı

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Zimbabve lideri Mugabe askeri müdahale sonrası ilk kez halkın karşısına çıktı
Ordunun yönetime müdahale ettiği Zimbabve'nin lideri Robert Mugabe krizin ardından ilk kez halkın karşısına çıktı.

Orduyla istifası konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtilen Mugabe, başkent Harare'de bir üniversitenin mezuniyet törenine katıldı.

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe başkent Harare'deki  'Zimbabve Açık Üniveristesi'nin mezuniyet törenine katıldı.

Böylece ordunun 2 gün önce ülke yönetimine karşı yaptığı askeri müdahalesinin ardından ev hapsine alındığı belirtilen dünyanın en yaşlı lideri 93 yaşındaki Mugabe krizin ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkmış oldu.

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