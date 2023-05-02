Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın ve 4 Mayıs Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarının programı ve hakemler şöyle:
YARIN
20.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
4 MAYIS PERŞEMBE
20.30 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
Yarı final rövanş müsabakaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müsabaka programları daha sonra ilan edilecek.
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