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Ziya Özkoşar (Hoca) Hayatını Kaybetti

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Emekli ögretmen, sporcu, sendikacı, kooperatifci, mücahit komutanı Ziya Özkoşar (Ziya Hoca) hayatını kaybetti.
Ziya Özkoşar (Hoca) Hayatını Kaybetti

Emekli ögretmen, sporcu, sendikacı, kooperatifci, mücahit komutanı Ziya Özkoşar (Ziya Hoca) hayatını kaybetti.

Özkoşar’ın vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Özkoşar’ın cenazesi yarın (23.08.2023) Yılmazköy Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yılmazköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Zamansız vefatıyla herkesi yasa boğan Ziya Özkoşar, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) eski Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in kayınpederiydi.

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