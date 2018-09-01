1 Eylül Dünya Barış gününde Barış için Silihtara yürüdüler

Lefkoşa’da yürüyüş düzenledi

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi Başkent Lefkoşa’da yürüyüş düzenledi.

Kuğulu Park’ta toplanan katılımcılar, “Barış için Halklar Birleşin!” pankartıyla Cumhurbaşkanlığı’na yürüdü.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta barış için yapılabilecek şeyler olduğunu belirterek, halkı barış için mücadele etmeye çağırdı.

Baraka Kültür Merkezi adına yapılan açıklamada ise, Adada barışı Kıbrıs halklarının sağlayacağı belirtilerek, “Unutmayalım ki barış bizlerin ellerindedir” denildi.