10 gençten 9’u Rum toplumunda eşitsizlik ve ayrımcılık olduğuna inanıyor

Rum “Gençlik Örgütü” (ONEK) tarafından Haziran 2023’te 18-35 yaş aralığındaki 500 kişi üzerinde yaptığı “adalet ve entegrasyon” konulu araştırmadan, Rum gençlerin yüzde 80’inin “adaletsiz bir toplumda yaşadığına inandığı” sonucu çıktı.

Fileleftheros “neredeyse 10 Gençten 9’u Eşitsizlikten ve Ayrımcılıktan Söz Ediyor” başlığıyla yayımladığı sonuçları “korkunç” diye niteledi.

Gazeteye göre, her on gençten 9’u, yani görüşüne başvurulanların yüzde 88’i Rum toplumu içerisinde eşitsizlik ve ayrımcılık görüyor, yüzde 80’i adaletsiz bir toplumda yaşadığına inanıyor. Gençlerin yüzde 84’ü dışlayan ve ayrımcılık yapan bir toplum içerisinde yaşadığına inanıyor.

Gençlerin yüzde 84’ü toplumda köken, yüzde 81’i ekonomik durum, yüzde 77’si cinsel tercihler, yüzde 59’u cinsiyet, yüzde 58’si sakatlık durumu yüzünden ayrımcılık yapıldığını düşünüyor.