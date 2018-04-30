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10. Özel Atletizm Oyunları 3 ve 4 Mayıs'ta Lefkoşa’da yapılıyor

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Oyunlar, 09.00-12.00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda yer alacak.
10. Özel Atletizm Oyunları 3 ve 4 Mayıs'ta Lefkoşa’da yapılıyor

İlköğretim Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Atletizm Oyunları, özel gereksinimli öğrencilerin sağlık ve kondisyonlarının geliştirilmesi, oyun becerilerinin artırılmasının yanı sıra davranış problemlerinin azalması, özgüven ve olumlu benlik kavramlarını geliştirmek amacıyla düzenleniyor.

KKTC genelinde ilköğretim düzeyinde 450 özel gereksinimli öğrencinin öğrenim gördüğü kaydedilen açıklamada, oyunlara KKTC’den öğrencilerin yanı sıra Türkiye ve İngiltere’den öğrencilerin de katılacağı belirtildi.

2009 yılında başlayan ve 2011 yılından sonra Türkiye ve İngiltere’nin de katılımı ile uluslararası nitelik kazanan Özel Atletizm Oyunları’nda 2013 yılından itibaren Azerbaycanlı sporcular da yer aldı.

Özel Atletizm Oyunlarına son ilki yıldır 6-18 yaş aralığındaki özel sporcuların yanı sıra  18 yaş üstü özel sporcular da katılıyor
 

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