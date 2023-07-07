22. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen 12. Karikatür Mizah Şenliği ve Karikatür Yarışması’nın Jüri Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde yıllardır süre gelen yarışmanın Jüri Tanıtım Toplantısı, Girne Grand Pasha Otel’de gerçekleşti. Toplantıda Girne Belediye Başkanı ve Uluslararası Seçici Kurul Onursal Başkanı Murat Şenkul’un yanı sıra jüri üyeleri Elahe Khoraman (İran), Valeri Aleksandrov (Bulgaristan), Gülfidan Özdilek (Türkiye), Semra Yalçın Beyhanlı (Kıbrıs), Serhan Gazioğlu (Kıbrıs), Musa Kayra (Kıbrıs) ve Hüseyin Çakmak (Kıbrıs) yer aldı. Yaklaşık bir saat süren toplantı boyunca 12. Karikatür Mizah Şenliği ve Karikatür Yarışması’nın jüri tanıtımı gerçekleştirilirken, yarışmanın geçmişi ve kapsamı hakkında da geniş bilgi verildi.

39 ÜLKEDEN 380 ESER…

Bu yıl 12’incisi gerçekleştirilecek olan Karikatür Mizah Şenliği ve Karikatür Yarışması’nda 39 ülkeden 134 çizerin katılımı ile 380 eserin değerlendirmeye alındığı açıklandı. Bu yılın şartnamesi uyarınca kazanan eserlere toplam 40 bin TL para ödülü verileceğinin kaydedildiği basın toplantısında, yarışmanın büyük ödülünün ise Şampiyon Melekler Takımı anısına verileceği belirtildi.

PENDEMİ NEDENİ İLE GECİKEN ÖDÜL TAKDİMİ GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan basın toplantısının sonunda, 2020 yılında düzenlenen 11. Karikatür Mizah Şenliği ve Karikatür Yarışması’na yarışmacı olarak katılan ve ‘Gümüş Zeytin Ödülü’ kazanan Elahe Khoraman’a, pandemi nedeni ile verilemeyen ödülü de taktim edildi. Bu yıl düzenlenen yarışmaya jüri üyesi olarak katılım gösteren Elahe Khoraman’a ödülü, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul tarafından taktim edildi.

3 GÜN BOYUNCA DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Düzenlenen basın toplantısının ardından jüri üyeleri, basın mensuplarına uygulanacak değerlendirme hakkında bilgi ve görüntü verdi. Basına bilgi ve görüntü verilmesinin ardından ise jüri üyeleri 3 gün sürecek olan değerlendirme çalışmaları için, ayrılan özel bölüme geçti.

ŞENKUL: “BU YIL ŞAMPİYON MELEKLER TAKIMI ADINA ÖDÜL DÜZENLEDİK”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bu yıl 12’incisi düzenlenecek olan Karikatür Mizah Şenliği ve Karikatür Yarışması’nda bir değişikliğe gidilerek, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı adına bir ödül düzenlendiğini açıklayarak sözlerine başladı. Şenkul, 39 ülkeden 134 çizerin katılımı ile 380 eserin değerlendirilmeye alınacağı bu üç günlük süre için tüm jüri üyelerine başarılar dilerken, yarışma nedeni ile güzel neticelerin alınacağına olan inancını da yineledi.

Öte yandan basın toplantısı aracılığı ile planlanan Girne Festivali hakkında da bilgi veren Şenkul, Ozanköy Pekmez Festivali ile başlayıp, finalinin Zeytinlik Festivali ile gerçekleştirileceği 1 aylık bir festival organizasyonunun hayata geçirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Festivalin hayat bulacağı 1 ay süre ile Girne’nin çeşitli bölgelerinde birçok kültür sanat faaliyetinin düzenleneceğini aktaran Şenkul, amacın ülkenin Kuzey sahilinde 30 - 35 gün boyunca kültür ve sanata doyulacak bir organizasyonun hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı.

ÇAKMAK: “KIBRIS KÜLTÜRÜ’NÜ DÜNYAYA TANITAN ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON”

Karikatür Mizah Şenliği ve Karikatür Yarışması Düzenleme Komitesi Üyesi ve Jüri Üyesi Hüseyin Çakmak ise konuşmasına yarışmanın tarihi ile ilgili kısa bir bilgi vererek başladı. Yarışmanın 2007 yılında Ulusal Zeytin Karikatürleri Yarışması olarak hayat bulduğunu dile getiren Çakmak, bundan sonraki yıllarda ise yarışmanın Uluslararası bir boyut kazandığını vurguladı. Etkinliğin gerek Girne şehrini, gerekse Kıbrıs Kültürü’nü dünyaya tanıtan önemli bir organizasyon olduğunu açıklayan Çakmak, yarışmanın özellikle zeytinin dünyaya tanıtılması adına önemli bir kapsamı olduğunun da altını çizdi. Etkinliğin dünya çapında önemli geri dönüşlere sebep olduğunu ve dünyanın birçok ülkesinden karikatür sanatçılarının etkinliğe dahil olduğunu vurgulayan Çakmak, gerçekleşen tanıtıcı yayınlar sayesinde yine birçok sanatçının etkinlikte görev almak istediğini de sözlerine ekledi. 12 yıl boyunca yaklaşık 70 karikatür sanatçısının Girne’de ağırlandığını hatırlatan Çakmak, bu bağlamda ciddi bir yayın arşivinin de ortaya çıktığının altını çizdi. Ortaya çıkan arşivin yine dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan kütüphanelere, üniversitelere ve karikatür otoritesi sayılan kurumlara ulaştığını açıklayan Çakmak, bu bağlamda oldukça mutlu olduklarının altını çizdi.