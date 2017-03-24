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122 yıl önce bir ilk: Kadınlar arası resmi futbol müsabakası

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122 yıl önce bir ilk: Kadınlar arası resmi futbol müsabakası
Kadınlar arası ilk resmi futbol müsabakasının 122. yıl dönümü kutlu olsun!

“The British Ladies Football Club”, 1895 Birleşik Krallık’ta kurulan bir futbol takımı. Takımın ilk kaptanı ise Nettie Honeyball. The British Ladies Football Club, bir ilki gerçekleştirerek “mahallede oynayan” kadınları bir araya getiriyor ve 23 Mart 1895’te tarihte bilinen ilk kadınlar arası resmi futbol müsabakasını gerçekleştiriyor.

Müsabakada takım ikiye ayrılarak, Kuzey ve Güney takımı olarak Londra’da maçı gerçekleştiriyor. Ve Kuzey takımı 7 – 1 galip geliyor. İlk resmi kadın futbol maçını yaklaşık 11 bin kişinin izliyor.

Detay Kıbrıs olarak kayda geçen kadınlar arası ilk futbol müsabakasının 122. yılını kutluyor, oyunun spora dönüştüğü o çemberde “erkeklere” rağmen oyunundan vazgeçmeyen kadınları ve LGBTİ+’ları tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız!

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