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15 yaşındaki kız çocuğuna taciz suçlamasıyla tutuklanan şahıs tutuklu yargılanacak

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15 yaşındaki kız çocuğuna taciz suçlamasıyla tutuklanan şahıs tutuklu yargılanacak
15 yaşındaki kız çocuğuna taciz suçlamasıyla tutuklanan şahıs tutuklu yargılanacak

Lapta’da 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla tutuklanan A.B, bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Tosun, mahkemede verdiği ifadede, zanlının 2019 yılı Kasım ayı içerisinde baldızının 15 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğunu ifade etti.

Tosun, 15 yaşındaki kız çocuğunun aile baskısı altında şikayeti geri çekmek için dün polise geldiğini kaydetti.

Girne Kaza Mahkemesi, tacize uğradığı öne sürülen çocuğun ailesinin, yalan ifadeye zorlama iddiası nedeniyle haklarında tahkikat başlatılmasını emir verdi.

Mahkeme zanlının yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesine emir verildi.

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