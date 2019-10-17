19. Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Oyunları tenis müsabakaları başladı

Dr. Fazıl Küçük Spor oyunları bugün yapılan açılış töreni ile başladı. Törende Spor dairesi genel yönetim kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Spor dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu ve 4 ülkenin takım kaptanları birer konuşma yaptı.
Maç programları şöyle:
BUGÜN
KIZLAR
Türkiye – Polonya
Bosna Hersek – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ERKEKLER
Bosna Hersek – Polonya
Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
YARIN
KIZLAR
Türkiye – Bosna Hersek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Polonya
ERKEKLER
Türkiye – Polonya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Bosna Hersek
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