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19. Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Oyunları tenis müsabakaları başladı

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19. Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Oyunları tenis müsabakaları dört ülkenin katılımıyla başladı.
19. Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Oyunları tenis müsabakaları başladı

Dr. Fazıl Küçük Spor oyunları bugün yapılan açılış töreni ile başladı. Törende Spor dairesi genel yönetim kurulu başkanı Kemal Deniz Dana,  Spor dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu ve 4 ülkenin takım kaptanları birer konuşma yaptı.

Maç programları şöyle:

BUGÜN

KIZLAR

Türkiye – Polonya

Bosna Hersek – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

ERKEKLER

Bosna Hersek – Polonya

Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

YARIN

KIZLAR

Türkiye – Bosna Hersek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Polonya

ERKEKLER

Türkiye – Polonya

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Bosna Hersek

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