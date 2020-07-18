1963-1967 Dönemi Kayıplarının Mal Varlıklarına İlişkin Düzenleme

Rum Meclisi’nin,1963-1967 dönemi kayıplarının mal varlıklarına ilişkin konuları düzenleyen özel yasa tasarısını onayladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Meclisi’nin, 2003 yılında kayıpların mal varlıklarına ilişkin konuları düzenleyen ilgili bir yasayı onayladığını ancak bu yasanın uygulandığı birçok durumda yasal boşlukların tespit edildiğini yazdı.

Yasada yapılan yeni düzenlemelerle birlikte boşluğun giderilmesinin öngörüldüğünü aktaran gazete, yeni düzenlemeyle birlikte, 63-67 döneminden kayıp olan bir kişinin, bu kişiyle ilgili son güvenilir haberden 5 yılın geçmesinin ardından, mahkeme emriyle “kayıp” olarak ilan edilebileceğini belirtti.