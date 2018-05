2. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi Başarıyla Nuh’un Gemisi Otel’de Gerçekleştirildi...

Nuh’un Gemisi Otel’de yüksek katılımla gerçekleştirilen ve çiftlik hayvanlarındaki fertilite ile meme sağlığı başlıklı konuların güncel bir bakış açısıyla irdelendiği kongreye, ABD, İspanya, Almanya, Polonya, Avusturya ve Belçika’dan bilim insanları konuşmacı olarak katıldı. İki gün süren kongrede, konularında ve alanlarında uzman davetli konuşmacılar sunum yaptı, akademik bildiriler sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre kongre, İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Selim Aslan ile Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ömer Memduh Esendal’ın konuşmalarıyla başladı.

Meme Sağlığı ve Hastalıkların Fertilite ile İlişkisinden Söz Etti

Konuşmasında meme sağlığının infertivite ile ilgisi uzun yıllardır bilindiğini dile getiren Prof. Dr. Selim Aslan, bunun yanında sürü sağlığında ayak hastalıklarından tutun, rumen skoru (rumen scor), Feçes skoru, kirlilik skoruna kadar sayılacak bir çok parametrenin hem mastitis hem de infertivite ile ilişkisi var olduğunu belirtti.

Prof. Dr Aslan sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Yani tam anlamıyla birbiri içine geçmiş birbirinden ayrılmaz sıkı bir ilişki. Bu ilişki oosit maturasyonundan tutun, matüre follikül oluşumuna kadar ve hatta gebeliğin oluşumuna kadar bu prosesin sayılan parametrelerin iyi veya kötü olmasına bağlı olarak etkilemektedir. İşte bu yüzden ancak bu koşulları düzeltebilirsek hormon tedavisinden daha iyi ve beklenen sonuçları alabiliriz.”

Mesleklerde Mutlaka Yapılması Gereken Sürekli Eğitim ve Sürekli Öğrenmeye Vurgu Yapıldı

Sürekli eğitim ve sürekli öğrenme vazgeçilmez ve günümüz mesleklerinde mutlaka yapılması gereken ve yapılan bir uygulama olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aslan, bu yüzden kongreyi en yararlı olabilecek konuları seçerek ve alanlarında en yetkin bilim insanlarını davet ederek, sürdürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Selim Aslan, konuşmasında şunları aktardı: “Bilim durmuyor ilerleme engellenemiyor. 1562 yılında Fallopius Oviduktu buldu ve tanımladı.(Discovered and Descreibed the oviduct ), 1672 yılında De Graaf antral foliküllü buldu ve tanımladı, 1825 yılında Dumas Spermatozoaların fertilite ile ilişkisini ortaya koydu. ( Proved that spermatozoa were the fertilizing agents). Başdöndürücü bir hızla bilimsel buluşlar 1855 yılında başlayarak devam etti. 1950 yılında inekte ilk embryo transferi gerçekleşti, 1960 yılında radio immunoassay laboratuar tekniği ve ilk vaginal gestagen araç piyasaya çıktı, 1970’li yıllarda GnRH ve PGF2-a piyasaya çıktı ve 1980’li yıllarda östrus senkronizasyonu/embryo transfer protokolüne girdiler ve herşey daha hızlı ilerlemeye başladı. Sürekli eğitim ve sürekli öğrenme vazgeçilmez ve günümüz mesleklerinde mutlaka yapılması gereken ve yapılan bir uygulamadır.”

Veteriner hekim meslektaşlarının bu kongreden mesleklerinde yararlı olacak bilgileri beraberinde götüreceklerine de inanç belirten Prof. Dr. Aslan, yaptığı konuşmanın sonunda tüm katılımcıları selamlayarak, bilgi paylaşımının bol olduğu bir sempozyum olmasını temenni etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal ise yaptığı konuşmada fakültenin gelişimi ve bugünkü durumu hakkında bilgiler aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene; “Alanlarında Uzman Uluslararası Bilim İnsanlarının Katılımıyla Gerçekleşti”

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene ise yaptığı açıklamada düzenlenen kongrenin çok önemli konuşmacıları ağırladığını belitti. Tüm konuşmacıların uluslararası olduğunu belirten Prof. Dr. Ergene, kongreye Belçika’dan Prof. Dr. Sarne De Vliegher, Amerika Birleşik Devlet’lerinden Prof. Dr. Paolo Moroni, Almanya’dan PhD. Dr. Sebastian Patric Arlt, Avusturya’dan Prof. Dr. Urban Besenfelder, İsviçre’den Prof. Dr. Ulrich Bleul, İspanya’dan Dr. Santiago Casademunt Garre ve Polonya’dan Prof. Dr. Tomasz Janowski davetli konuşmacı olarak geldiklerini belirtti.

Dünya Veteriner Hekimler Gününde Muhteşem Final..

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi, gala yemeği ve konser ile sona erdi. Gala yemeği ve konser Kıbrıs’a özgü lezzetlerin sunulduğu İskele’de faaliyetlerini sürdüren Osman Ağa Kültür evinde gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Ergene, kongre ödül töreninin ve gala gecesinin Dünya Veteriner Hekimler Günü’ne denk gelmesi dolayısı ile hem kongreye katılan meslektaşların hem de tüm Veteriner hekimlerin bu özel günün kutlamaktan onur duyduklarını kaydetti.