  • BIST 5.422,83
  • Altın 1086.276
  • Dolar 18.7122
  • Euro 19.9239
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

2022, İngiltere’nin “en sıcak yılı” olarak kayda geçecek

» »
İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi Met Office, 2022'nin ülke için kaydedilen en sıcak yıl olacağını bildirdi.
2022, İngiltere’nin “en sıcak yılı” olarak kayda geçecek

Met Office, internet sitesinden 2022 yılına dair geçici verileri yayımlayarak, ülkede 139 yıllık ortalama sıcaklık rekoru kırıldığını ve 2022’nin ülke için kaydedilen en sıcak yıl olacağını belirtti.

İngiltere genelinde en yüksek yıllık ortalama sıcaklığın görüldüğü 2022’nin, 2014’teki ortalama 9,88 derecelik rekoru aşması bekleniyor.

2022, 364 YILIN EN SICAK YILI OLDU

İngiltere’nin orta kesiminde 2022’de aralık dışında yılın her ayı, sıcaklıklar ortalamanın üzerinde kaldı.

Ülkede yazın ilk kez 40 dereceyi aşan sıcaklıklar hayatı felç etti.

40,3 derece ile en yüksek sıcaklığın kaydedildiği Coningsby ve Lincolnshire, önceki İngiltere rekorunu 1,6 derece aştı.

Met Office, temmuz ayındaki aşırı sıcaklık nedeniyle ilk kırmızı uyarısını yayımladı.

Ayrıca, Galler 37,1 dereceyle maksimum sıcaklık rekoru kaydederken, İskoçya 34,8 derecelik yeni rekora ulaştı.

İngiltere’nin orta kesimi için 2022, 364 yıllık sıcaklık serisinde kaydedilen en sıcak yıl olarak kayda geçecek.

YAĞIŞLAR DA ORTALAMANIN ALTINDA KALDI

Rekor kıran sıcaklıkların yanı sıra 2022 için en dikkat çekici noktalardan biri de kurak koşullar oldu.

Ocak başındaki ve şubat sonundaki kısa dönemler dışında, İngiltere’nin toplam yağış birikimi yıl boyunca ortalamanın altında seyretti.

2022 için nihai rakamlar yılın sonunda açıklanacak. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de Strep A 94 can aldı23 Aralık 2022 Cuma 17:44
  • İngiltere’de bir ilk: Sokakta kadınlara laf atan erkeklere para cezası geldi22 Aralık 2022 Perşembe 21:26
  • ''Kanlı Noel'' katliamında hayatını kaybedenler Londra'da anıldı22 Aralık 2022 Perşembe 12:58
  • Dünyada bir ilk: Kalp hastası bebek kök hücrelerle tedavi edildi21 Aralık 2022 Çarşamba 21:30
  • İngiltere'de sağlık çalışanlarının grevine destek yürüyüşü düzenlendi21 Aralık 2022 Çarşamba 16:54
  • Covid-19 benzeri virüs ülkeyi etkisi altına almaya başladı20 Aralık 2022 Salı 22:36
  • İngiltere’de yayınlanan KKTC’de tatil reklamlarla ilgili iddialar20 Aralık 2022 Salı 15:10
  • İngiltere’nin tartışmalı göçmen planına mahkemeden onay19 Aralık 2022 Pazartesi 20:05
  • İngiltere Başbakanı Rishi Sunak sendika liderini hedef aldı18 Aralık 2022 Pazar 20:28
  • İngiltere’de grev dalgası büyüyor16 Aralık 2022 Cuma 19:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti