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2024 Cannes Film Festivali’nin jüri başkanı: Greta Gerwig

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77’nci Cannes Film Festivali’nin jüri başkanı, 2023’te en çok hasılat elde eden ‘Barbie’ filminin yönetmeni Greta Gerwig olacak.
2024 Cannes Film Festivali’nin jüri başkanı: Greta Gerwig

Gerwig, Cannes Film Festivali’nde jüri başkanlığını görevini üstlenen ilk kadın yönetmen oldu.

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın güneyinde gerçekleşecek festivale jüri başkanlığı yapacak Gerwig, bayrağı iki Altın Palmiye ödüllü İsveçli yönetmen Ruben Östlund’dan devralacak.

Statükoyu sarsan yönetmen

Cannes Film Festivali’nin aynı zamanda ilk kadın başkanı olan Iris Knobloch ve festival direktörü Thierry Fremaux, Gerwig’i statükoyu sarsan bir yönetmen olarak nitelendirdi.

Gerwig, jüri başkanlığının açıklanmasının ardından duygularını şu sözlerle ifade etti: “Filmleri seviyorum. Yapmayı, izlemeyi, hakkında konuşmayı seviyorum. Bir sinefil olarak Cannes, her zaman filmlerin evrensel dilinin ne olabileceğinin zirvesi oldu. Cannes’da jüri başkanı olarak görev yapacağım için şaşkın, heyecanlı ve gururluyum. Bizi hangi filmlerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum!”

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