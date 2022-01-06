35 Yaşındaki Adam Vefat Etti

05.01.2022 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Bafra'da sakin Ümit ÇELİK (E-35) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır.
Soruşturma devam etmektedir.
2. 05.01.2022 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Esentepe’de sakin William Jardine WOOD (E-74) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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