  • BIST 5.306,27
  • Altın 1112.055
  • Dolar 18.8866
  • Euro 20.0475
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

38 yıl sonra masumsun dediler hapisten çıkardılar!

» »
ABD'de bir mahkeme, 1983 yılında işlenen cinayetle bağlantılı 38 yıldan fazla hapis yatan Maurice Hastings'in suçsuz olduğuna hükmetti.
38 yıl sonra masumsun dediler hapisten çıkardılar!

Los Angeles Mahkemesi yargıcı William C. Ryan, 1983 yılında işlenen cinayetle ilgili yeni DNA bulgularının başka birine ait olduğunun ortaya çıkması üzerine 38 yıldan fazla hapis yatan Maurice Hastings'in masum olduğuna karar verdi.

Karar sonrası çok mutlu olduğunu belirten Hastings, "Bu, çok anlamlı. Yargıcın kararı ve özür dilenmesi nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bugün her şey mükemmel. Hayatıma devam etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bölge Savcısı George Gaskon da Hastings'in bir kabustan uyandığını söyledi.

Savcı Gaskon, Hastings'in yaklaşık 40 yıl boyunca umudunu yitirmeden masumiyetini kanıtlamak için mücadele verdiğini sözlerine ekledi.

Karar sonrası, Hastings'in tazminat davası açması bekleniyor.

Roberta Wydermyer adındaki kadına tecavüz ettiği ve öldürdüğü suçlamalarıyla idamla yargılanan Hastings, 1988 yılında jürinin aldığı kararla ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

Hastings'in daha önceki DNA test talepleri reddedilirken 2021'deki başvurusu kabul edilmişti.

Bölge savcılığının 2022'de yaptığı açıklamada, maktulün üzerinde bulunan DNA'nın, hapiste ölen başka bir mahkûm Kenneth Packnett'e ait olduğu belirlenmişti.

Los Angeles mahkemesi, Ekim 2022'de avukatların talebiyle Hastings'i tahliye etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin: ABD ile imzalanan silahsızlanma anlaşması askıya alındı; Ukrayna'ya saldırılar sürecek21 Şubat 2023 Salı 21:20
  • Guterres, Türkiye'ye yardım için 1 milyar dolar toplama çağrısında bulundu16 Şubat 2023 Perşembe 22:55
  • BM'den korkutan deprem tahmini12 Şubat 2023 Pazar 16:07
  • DSÖ deprem için acil durum ilan etti08 Şubat 2023 Çarşamba 10:54
  • Arjantin'de enflasyon yüzünden 2 bin pesoluk banknot tedavüle sokulacak06 Şubat 2023 Pazartesi 23:59
  • ABD "casus balonu" vurdu05 Şubat 2023 Pazar 11:42
  • Biden’dan Çin açıklaması: İcabına bakacağız04 Şubat 2023 Cumartesi 22:34
  • ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkında bir skandal iddia daha04 Şubat 2023 Cumartesi 20:25
  • ABD’den ‘Pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek’ diyen Soylu’ya yanıt geldi04 Şubat 2023 Cumartesi 14:56
  • ABD’nin yüzen ordusu Ege’de03 Şubat 2023 Cuma 21:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti