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39 yaşındaki Erdem, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti...

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39 yaşındaki Erdem, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti...
Girne'deki ikametgahında aniden rahatsızlanan Erdem'in otopsi sonucu kalp krizi olarak belirlendi...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (22.02.2017), saat 09.00 sıralarında, Girne’de sakin Bülent erdem (E-39), ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

23.02.2017 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Erdem’in cesedi üzerinde yapılan otopsi neticesinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. 

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