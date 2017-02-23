39 yaşındaki Erdem, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (22.02.2017), saat 09.00 sıralarında, Girne’de sakin Bülent erdem (E-39), ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
23.02.2017 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Erdem’in cesedi üzerinde yapılan otopsi neticesinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu kaydedildi.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.