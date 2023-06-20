  • BIST 5.251,61
  • Altın 1465.956
  • Dolar 23.557
  • Euro 25.6853
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

4. Polis Basketbol Turnuvası bugün başladı

» »
Polis Örgütü’nün kuruluşunun 59’uncu yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Müdürlükler Arası 4. Polis Basketbol Turnuvası başladı.
4. Polis Basketbol Turnuvası bugün başladı

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 59’uncu yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Müdürlükler Arası 4. Polis Basketbol Turnuvası bugün Atatürk Spor Salonu’nda başladı. 

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, toplam 7 takımın yer aldığı turnuvada, açılış seremonisi ardından grup maçları oynandı. 

Üç gün sürecek turnuvada yarın grup maçlarına devam edilecek ve cuma günü ise final maçı ile turnuva tamamlanacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol Büyük Kadınlar liginde Akdeniz ve Marmara galip11 Haziran 2023 Pazar 18:05
  • Miami Heat, NBA finalinde skoru eşitledi05 Haziran 2023 Pazartesi 12:27
  • Büyük Kadınlar Basketbol Ligi İskele'de başlıyor03 Haziran 2023 Cumartesi 09:58
  • Basketbol'da Genel Kurul Temmuz'da...02 Haziran 2023 Cuma 10:29
  • Basketbol'da bir kez daha ligler devam ederken Eser Taçoy ortaya çıktı adaylığını ilan etti!02 Haziran 2023 Cuma 10:20
  • Basketbol Büyük Kadınlar Ligi Cumartesi İskele’de başlıyor01 Haziran 2023 Perşembe 16:17
  • Denver Nuggets ve Miami Heat’in kapışacağı NBA Finalleri başlıyor01 Haziran 2023 Perşembe 15:58
  • Koopspor namağlup şampiyon29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:22
  • Büyük Kadınlar Ligi’nde heyecan başlıyor28 Mayıs 2023 Pazar 22:19
  • KOOPSPOR Şampiyo....27 Mayıs 2023 Cumartesi 08:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti