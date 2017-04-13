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5 iş yerinin mutfağı kapatılarak mühürlendi!

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5 iş yerinin mutfağı kapatılarak mühürlendi!
Girne Belediyesi Sağlık Şubesi, halkın sağlığını doğrudan etkileyen lokanta, kafe gibi gıda üretim ve satışının yapıldığı yerlerdeki gıda ve hijyen denetimlerini Belediyenin uzman teknik ekibi ile sürdürüyor.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi, günlük kent yaşamı içinde en önemli konular arasında bulunan ve yeme içme hizmetleriyle kentteki halkın sağlığını doğrudan etkileyen lokanta, kafe gibi gıda üretim ve satışının yapıldığı yerlerdeki gıda ve hijyen denetimlerini Belediyenin uzman teknik ekibi ile sürdürüyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, Belediye Gıda Denetim ekibi tarafından, gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesini kapsayan operasyonlarda 2017 Şubat ve Mart ayları dahilinde toplam 231 iş yeri denetlendi.

7 İŞYERİ MÜHÜRLENDİ 488 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan açıklamada, hijyen koşulların yetersizliği, karnelerinin bulunmaması gibi nedenlerle; 3 kafe ve restorana toplam 488 TL para cezası kesildiği belirtildi.

Sağlık koşullarına aykırı faaliyet, işletme izni bulunmaması veya yenilenmemesi gibi nedenlerden dolayı Antep Sofrası, Mersin Tantuni, El-Aziz Kebap ile Jasmine Court Hotel ve Özbayrak Öğrenci Yurdu’nun mutfaklarının kapatılarak mühürlendiği işaret edildi.

Eksiklerini gideren ve yasal uygunluğunu yeniden sağlayan işletmelerin mühürleri açılarak faaliyete başlamalarına izin verildiği belirtildi. 

İki marketten ise, soğutucu ortamda muhafaza edilmesi gereken ancak açıkta sergilenen toplam 33 adet sandviçe el konularak imhası sağlandığı ifade edildi.

“GIDA GÜVENLİĞİ İNSANLARIN SAĞLIĞI AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ”

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, gıda güvenliğinin yeni bir kavram olmasa da yeni sistemlerde insanların sağlığının, gıdalarla doğrudan ilişkilendirildiğini söyledi.

Soyel, hızlı ve sosyal hayatın en önemli parçalarından olan lokantalar ve kafelerin halkın sağlığı açısından, bilimsel aynı zamanda yasal kriterler çerçevesinde Sağlık Şubesi tarafından titizlikle değerlendirildiğine dikkat çekti.

Soyel, bu tür gıda işletmelerinde hijyen kalite çıtası düşük olan ve sağlık riskleri barındıran işletmelere kapatma dahi yasal işlemler uygulandığını, gıda güvenliğinin insanların sağlığı açısından önem taşıdığını kaydetti.

GÜNGÖRDÜ: RİSKLERİN FARKINDA OLUNMALI

7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde toplumsal sağlığa yapılan vurguyu, Girne Belediyesi’nin yılın her günü gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda ortaya koyduğunu belirten Başkan Güngördü, “Kentimizdeki yaşamın içinde, Belediyemizin Girnelilere ve Girne’ye gelenlere yaptığı hizmetin en başında onların sağlığının korunması gelmektedir.  Gıda ile ilgili olan tüm işletmelerin, insan sağlığını etkileyebilecek bütün risklerin farkında olması ve sorumluluğunu taşıması oldukça önemlidir” dedi. Güngördü, bu nedenle, Belediyenin gerçekleştirdiği rutin kontrollere devam edileceğine dikkat çekti.

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