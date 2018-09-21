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50 kayıp için bütçe gerekiyor!

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Muhtemelen Kıbrıslı Rumlara ait yaklaşık 50 kadar kayıp kişinin kalıntılarından kimliklerinin belirlenmesi, yakın akrabalarının genetik malzemelerinin eksikliği nedeniyle yapılamıyor.
50 kayıp için bütçe gerekiyor!

Aynı anda, ölü akrabaların mezarlarından genetik örnek alınması için ilgili bütçenin Rum Bakanlar Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı belirtildi.


KHA’ya ulaşan bilgilere göre, kimlikleri belirlenemeyen 50 vakadan çoğu işgal altındaki çeşitli bölgelerde bulunan Kıbrıslı Rum kayıplarla ilgili olup muhtemelen bunlardan bazılarının Kayıp Kişiler Komitesi’nin (KKK) yetkisi içinde bulunmadığı tahmin ediliyor.
 
Kemikler şu an KKK’nın antropoloji laboratuvarında bulunmakta olup bazı durumlarda kemik örneklerinin 2005’den buyana laboratuvarda muhafaza edildiği belirtildi.
 
KKK’nın geçen yıl kimlikleri belirlenmeyen tüm vakaları yeniden gözden geçirdiği ve bazı durumlarda hayattaki akrabalarından genetik örnekler alındığı belirtildi. Ancak bu kişilerin, kimlikleri belirlenmek istenen kayıplarla yakın akraba olmadıkları kaydedildi.
 
Engellerin aşılması yönünde yapılan çabalar çerçevesinde KKK belli aileleri belirleyerek kimlik belirleme çalışmalarını tamamlamak amacıyla ölü akrabalardan DNA örnekleri toplanması için izin istedi.
 
Örneklerin toplanacağı mezarlar tüm Kıbrıs’ta bulunuyor. Ancak KKK, malzemelerin toplanması ve örneklerin genetik laboratuvara gönderilmesi için iki aya ihtiyaç olduğunu açıkladı.
 
Öte yandan mezarların açılıp örneklerin toplanabilmesi için Bakanlar Kurulunun ilgili bütçeye onay vermesi gerekiyor.

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