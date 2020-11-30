  • BIST 1.302
  • Altın 442,603
  • Dolar 7,7627
  • Euro 9,3041
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8 pozitif vaka!

50’den Fazla Pedofili Serbest Bırakıldı

» »
Güney Kıbrıs’ta pedofili suçundan dolayı hapishanede bulunan 50’yi aşan kişinin salıverildiğini ancak çocuklara yönelik cinsel suçlardan mahkum olan kişileri Gözetleme Birimi tarafından takibe alınacağı belirtildi. 
50’den Fazla Pedofili Serbest Bırakıldı

Politis gazetesi Rum Merkezi Cezaevinde, pedofili suçundan mahkum olan 57 kişinin cezasını tamamladığını, davalarının görülmesini bekleyen 17 kişinin ise sanık cezaevinde bulunduğunu yazdı.
Habere göre ilgili Gözetleme Birimi, salıverilen pedofillere karşı ek tedbirler almak için yetkilerini genişletecek ilgili yasa tasarısının  meclisten geçmesini de bekliyor. 


Gazete ayrıca Gözetleme Biriminin, Ruh Sağlığı Birimi ile Sosyal Hizmetler Dairesinin, raporlarını göz önünde bulundurarak pedofili suçundan mahkum olan kişileri takibe almak ve gözetlemek için uygun tedbirler aldığını, belirtti.  


Bahse konu yasa tasarısının, Rum Meclisi Hukuk Komitesi önünde bulunduğunu belirten  gazete ilgili yasa tasarısının, pedofili suçundan  mahkum olan kişilerin, okul yakınlarında veya okullara girişlerini, kurbanları ile temasa geçmelerini, bazı internet sitelerine erişmelerini yasakladığını yazdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 17 Yılda 678 Yeni Ağız Kanseri Vakası30 Kasım 2020 Pazartesi 11:15
  • Limasol’da 10 Kilo Uyuşturucu Bulundu30 Kasım 2020 Pazartesi 11:10
  • Güney Kıbrıs'ta 152 yeni Covid-19 vakası!29 Kasım 2020 Pazar 22:24
  • Neofitu:TMK'ya başvurmayın çağrısına, etkin devlet desteği de eşlik etmeli29 Kasım 2020 Pazar 17:54
  • 5’li Konferans Aracılığıyla Yaptırımları Engelleme Adımları29 Kasım 2020 Pazar 13:21
  • Kusios: “Türkiye bedel ödemezse politikasını değiştirmeyecek”29 Kasım 2020 Pazar 13:01
  • Güney Kıbrıs’ta Toplam Vaka Sayısı 10 Bini Aştı29 Kasım 2020 Pazar 12:49
  • Güney Kıbrıs’ta Toplam Vaka Sayısı 10 Bine Yaklaştı28 Kasım 2020 Cumartesi 14:45
  • Osadchıy’den “Diplomatik Teammülleri Aşan” Açıklamalar28 Kasım 2020 Cumartesi 14:30
  • Sayıştay Başkanı Başsavcı’dan, Şahsı Ve Yardımcısı Hakkında Cezai Araştırma Talep Etti28 Kasım 2020 Cumartesi 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti