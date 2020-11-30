50’den Fazla Pedofili Serbest Bırakıldı

Güney Kıbrıs’ta pedofili suçundan dolayı hapishanede bulunan 50’yi aşan kişinin salıverildiğini ancak çocuklara yönelik cinsel suçlardan mahkum olan kişileri Gözetleme Birimi tarafından takibe alınacağı belirtildi.

Politis gazetesi Rum Merkezi Cezaevinde, pedofili suçundan mahkum olan 57 kişinin cezasını tamamladığını, davalarının görülmesini bekleyen 17 kişinin ise sanık cezaevinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre ilgili Gözetleme Birimi, salıverilen pedofillere karşı ek tedbirler almak için yetkilerini genişletecek ilgili yasa tasarısının meclisten geçmesini de bekliyor.



Gazete ayrıca Gözetleme Biriminin, Ruh Sağlığı Birimi ile Sosyal Hizmetler Dairesinin, raporlarını göz önünde bulundurarak pedofili suçundan mahkum olan kişileri takibe almak ve gözetlemek için uygun tedbirler aldığını, belirtti.



Bahse konu yasa tasarısının, Rum Meclisi Hukuk Komitesi önünde bulunduğunu belirten gazete ilgili yasa tasarısının, pedofili suçundan mahkum olan kişilerin, okul yakınlarında veya okullara girişlerini, kurbanları ile temasa geçmelerini, bazı internet sitelerine erişmelerini yasakladığını yazdı.