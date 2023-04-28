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6 ayrı eve girdi, 6 kişiyi mağdur etti

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Girne’de 2022 yılında meydana gelen olayda, 6 ayrı eve girerek, hırsızlık yapan ve 6 kişiyi mağdur eden sanık Fuat Kayışkayan, 6 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
6 ayrı eve girdi, 6 kişiyi mağdur etti

Girne’de 2022 yılında meydana gelen “Ev Açma”, “Sirkat” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından yargılanan Fuat Kayışkayan 6 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı.

Sağer, sanığın 1-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Girne’de 6 ayrı eve girerek, 167 bin lira değerinde ziynet eşyası, 2 bin Sterlin ve 300 Euro çaldığını hatırlatarak, sanığın işlediği suçlarla 6 kişiyi mağdur ettiğini söyledi.

Sanığın işlediği suçlardan dolayı 26 sabıkası bulunduğunu, uslanmayarak defalarca aynı suçu işlediğine dikkat çeken Sağer, sanığın 6 ayrı eve girerek, 6 kişiyi mağdur etmesini, müştekileri 167 bin lira, 2 bin Sterlin ve 300 Euro zarara uğratmasını, çaldığı ziynet eşyalarından bir kısmını kuyumcuya satarak, söz konusu kuyumcuyu 3 bin 900 lira zarara uğratmasını aleyhinde değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, sanığın davalarını kabul etmesini, ailevi durumu kısmen hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Sanığa hapislik dışından başka bir ceza verilemeyeceğini kaydeden Sağer, toplumu huzursuz eden, güven ortamını zedeleyen, aynı suçları pişmanlık duymadan tekrar işleyen bir kişinin toplumdan uzun süreli uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Yargıç Sağer, sanığı ev açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlarından 6 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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