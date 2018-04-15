64. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Yarıyıl Kongresi YDÜ Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi...

Uluslararası projelerle eğitim ve bilim açısından Diş Hekimliğinde gelişmeyi hedefleyen, 200.000 den fazla diş hekimliği öğrencisinin bir araya gelmesini sağlayan Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (IADS)’ın her yıl gerçekleştirdiği “Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Yarı Yıl Kongresi”, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Merit Park Otel’de, dünyanın bir çok ülkesinden diş hekimliği öğrenci birliklerinin bir araya getirildiği 64. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Yarıyıl Kongresi’nde, 23 farklı ülkeden 156 katılımcı yer aldı. Kongre sonunda, Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’ne lokal üye olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin statüsü tam üyeliğe yükseltildi.

İki gün süren kongrenin kongre açılışı, Yakın Doğu Üniversitesi araba müzesinde düzenlenen kokteyl ile yapıldı. Açılışta, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şalıdağ, Kongre başkanı ve Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dt. Ferdiye Küçük ile Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (IADS) başkanı Andrey Baltaev birer konuşma yaptı.

Kongrede, Bilimsel Programlarda Konuşmalar Yapıldı, Katılımcı Ülkeler Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirdi...

Merit Park Otel’de gerçekleştirilen kongrenin ilk iki gününde kongreye katılan ülkelerin delegelerinin genel kurul toplantıları yapıldı. Kongre kapsamında düzenlenen bilimsel programda ise konuşmalar yapıldı, mini dental olimpiyat yarışması düzenlendi. Kongrenin son gününde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tatınıcı gezi programı düzenlendi.

Bilimsel programda, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Prof. Dr. Güney Yılmaz, Doç. Dr. Sevcan Kurtulmuş Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Aylin İslam, Dr. Dt. Hakan Arınç, Dr. Suat Günsel Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Bahar Gürsoy, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Prof. Dr. Ece Eden, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Doç. Dr. Tuğba Bezgin ve Prof. Dr. Kaan Orhan ile Amsterdam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Prof. Dr. Bruna Loos ve Doç. Dr. Ajp Van Strijp konuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilerin El Becerisi ile Teorik Bilgileri Ölçüldü...

Kongre kapsamında, diş hekimliği ögrencilerinin el becerisini ve teorik bilgisinin degerlendiridiği Mini Dental Olimpiyat yarışması yapıldı. Ödüllü düzenlenen yarışmaya, 30 öğrenciden oluşan 10 grup katıldı. Yapılan değerlendirme sonunda, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri 1. ve 3’üncülük ödülü aldılar.

Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği IADS’a Tam Üye Oldu...

Kongre sonunda, Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan toplantı sonucu sonucunda, kongre başarısı dolaysıyla NEU Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin lokal üyeliğinin tam üyeliğe yükseltilmesi kabul görüldü.