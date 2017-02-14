7 Günde Kilo Verdiren Son Model Diyet: GM Diyeti

General Motors Diyeti o kadar şaşırtıcı sonuçlar veriyor ki, deneyenler birkaç ayda bir tekrar yapıyor.

GM diyeti, belirli gıdaların belirli günlerde tüketilmesini içeren 7 günlük bir kilo verme planı. 7 gün içinde kilonuzu düşürmenize, vücudunuzu temizlemenize yardımcı olacak bu benzersiz diyetin henüz sağlıksız bir tarafı görülmedi.

Bu plan, bir seferde bir hafta süreyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve uzun süre kullanılamaz. GM diyeti vücudunuzun şeklini değiştirecek ve sonuçları sizi heyecanlandıracak.

Kilo kontrolünü sağlamak için birkaç ayda bir uygulayabileceğiniz bu haftalık diyetten mümkün olan en iyi sonucu almak için doktorunuza ya da diyetisyeninize danışmanızda fayda var.

İşte General Motors Diyetinin Planı:

1. Gün:

İlk gün sadece meyve tüketin. Dilediğiniz kadar meyve tüketmekte serbestsiniz. Bu günde tüketemeyeceğiniz tek meyve muzdur.

Gün boyunca meyve tüketin. En iyi sonucu verecek en iyi iki seçenek kavun ve karpuzdur. Günde 8-10 bardak su içmek önemlidir. Ayrıca blenderınızda bazı meyveleri püre haline getirebilir ve bir termosla yanınızda taşıyabilirsiniz.

2. Gün:

İkinci gün sadece sebze tüketin. Dilediğiniz kadar sebze tüketmekte serbestsiniz. Bu gün kahvaltıda patates dahi tüketebilirsiniz.

İstediğiniz çiğ veya pişmiş sebze tüketin. Güne tereyağlı ve pul biberli pişmiş patates ile başlayabilirsiniz. Tüm sebzelerinizi bir salata olarak hazırlayabilir, aroma için sirke, limon ve baharatlar kullanabilirsiniz. Hazır salata sosu kullanmayın.

3. Gün:

Üçüncü gün dilediğiniz kadar sebze ve meyve tüketebilirsiniz. Muz hariç!

Meyve ve sebzeyi öğünlerinizde birleştirin. Bu gün muz ya da patates yenmeyecek. İsterseniz meyve ve sebzeleri de bir blenderda karıştırıp tükebilirsiniz.

4. Gün:

Dördüncü günde dilediğiniz kadar yağsız süt ve muz tüketebilirsiniz. Bununla beraber GM çorbası da serbest.

Bugün, süt ve muz günü olduğu için bu ikisini birleştirerek de tüketebilirsiniz. Yaklaşık 8 muz kadar yiyebilir ve yağsız sütten 4 bardak tüketebilirsiniz. Muzdaki potasyum ile sütteki kalsiyumun birleşimi bu işi sağlıklı kılan şeydir. Ayrıca, bu gün GM Güç Çorbasından yararlanabilirsiniz.

5. Gün:

Beşinci gün dilediğiniz kadar yağsız et, tavuk ya da balık ve domates yiyebilirsiniz. Bunun yanında GM çorbası da serbest.

Köfte ve domatesle lezzetli bir güne başlayabilirsiniz. Vücudunuzu ürik asitten arındırmak için su alımını arttırmanız gerekecektir. Bu nedenle beşinci gün su alımını en az dörtte bir oranında arttırın.

6. Gün:

Altıncı gün dilediğiniz kadar yağsız kırmızı et ve sebze tüketebilirsiniz.

Bu gün, istediğiniz kadar yağsız protein ve sebze tüketiminde serbestsiniz.

7. Gün:

Yedinci günde dilediğiniz kadar meyve ve sebze tükebilirsiniz. Bunun dışında kepekli pirinç de serbest.

Son gün, istediğiniz kadar sebze, meyve suyu ve kepekli pilav tüketebilirsiniz. Meyve suyunun konsantre olmadığından veya şeker eklenmediğinden emin olun. Meyve suyunuz için taze meyve harmanlamanız tercih edilir.

Hatırlamanız Gereken Şeyler:

Ne zaman acıkırsanız GM lahana çorbasından için.

Her gün yeterli miktarda su için.

Alkol tüketmeyin

Çay ve kahve tüketmeyin.

Şekersiz olduğu taktirde yeşil çay tüketebilirsiniz.

GM Diyetinden sonra hemen başka bir diyete başlamayın.

GM Diyetinden sonra düşük karbonhidrat diyeti yaparak kilonuzu koruyun.

GM Güç Çorbası

Malzemeler: (1 kişilik)

1/4 parça Soğan

1/4 parça Lahana

1-2 küçük Domates

1/2 Yeşil biber

1 sap Kereviz

Gerektiği kadar su

1 küçük Havuç

1/2 dilim Limon

1 küçük Kırmızı Acı Biber

1 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

1/2 Tatlı Kaşığı Tuz

Yapılışı:

Öncelikle, soğan, lahana, havuç, domates, yeşil biber, kereviz gibi tüm malzemeleri küçük parçalara kesin. Ardından, düdüklü tencereyi ocağa yerleştirin ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Önce soğanları ekleyin ve altın sarısına dönüşünceye kadar kızartın. Ardından malzemenin geri kalanını ekleyin. Son olarak, 1 çay kaşığı tuz ekleyin ve tenceredeki sebzeleri kapatacak kadar su ekleyin.

Tencerenin kapağını yerleştirin ve 15-20 dakika kadar pişmesini bekleyin. Ocağı kapatıp 5-7 dakika dokunmayın. Sonra kapağı açın ve ek lezzet için bir dilim limon suyu sıkarak sıcak servis yapın.

Not: Bir seferde büyük miktar hazırlayabilir ve açlık hissettiğinizde ısıtabilirsiniz.