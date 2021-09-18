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8 yaşında Covid-19 yüzünden felç oldu

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ABD’nin Minnesota eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki Avella Braun, corona virüse yakalandıktan sonra felç oldu. Covid-19’un nadir görülen bir oto-bağışıklık hastalığını tetiklemesi sonucu küçük kızın vücudunun sol kısmı felç oldu.
8 yaşında Covid-19 yüzünden felç oldu

ABD’nin Minnesota eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki Avella Braun, corona virüse yakalandıktan sonra felç oldu. Covid-19’un nadir görülen bir oto-bağışıklık hastalığını tetiklemesi sonucu küçük kızın vücudunun sol kısmı felç oldu.

8 yaşındaki Braun’un ilk olarak ateşi çıktı. Annesi Lani Bauer, düşük ateşine rağmen kızını hastaneye götürdü. Birkaç günün ardından küçük kızın ateşi düşmezken entübe oldu ve yoğun bakıma alındı.

8 yaşındaki Braun’un vücudun bağışıklık sisteminin kendi kendisine saldırdığı tespit edildi. Bu durumun omurilik ve beyinde hasara yol açtığı, beyinde iltihaba neden olduğu belirlendi.

ADEM İLE CORONA ARASINDA BAĞLANTI VAR

Avella’nın çocuk doktoru Dr. Michael Pitt, ‘Bu vakada yaşananların en büyük tetikleyicisi corona virüs olmuştur” dedi. Braun’un Akut dissemine ensefalomyelit (ADEM) santral sinir sisteminin immun aracılıklı bir bozukluğuna yakalandığı bildirildi.

Tıp uzmanları, Haziran ayında corona virüs ve ADEM arasındaki bağlantıyı kurmaya başladıklarını açıklamıştı.

Uzmanlar, dünyada, corona virüs atlatan kişilerde benzer vakalara rastladıkları konusunda uyarıyor.

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