AB, Rusya’dan Covid-19 aşısı sipariş etmeyecek; Berlin Moskova ile aşı için görüşmeler yapacak

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan toplu olarak “Sputnik V” Covid-19 aşısını sipariş etmeyeceğini söyledi. Alman bakan, ülkesinin Rusya’dan aşı alınması konusunda ikili görüşmeler yapacağını açıkladı.

Alman basınına yaptığı açıklamada, diğer aşılarda olduğu gibi AB Komisyonu’nun Rusya’dan ortak siparişte bulunmayacağını ifade eden Jens Spahn, “AB Sağlık Bakanları ile yaptığım görüşmede, Almanya’nın Rusya’dan aşı alınması konusunda ikili görüşmeler yapacağını anlattım.” dedi.

Spahn, Almanya’nın ayrıca Rusya’nın gerekli bilgileri sunup, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) bu aşıyı onaylamasını beklediğini sözlerine ekledi.

Bavyera yerel hükümeti çarşamba günü yaptığı açıklamada, EMA’nın onaylaması halinde 2,5 milyon Sputnik V aşısı satın almak için ön anlaşma imzalayacağını duyurmuş, ancak bu teslimatın temmuz ayında gerçekleşebileceğini bildirmişti.

İngiltere’de vakalar yüzde 60 düştü

Bu arada İngiltere, “kapanma” ve etkili aşı kampanyasıyla birlikte Covid-19 vakalarının mart ayında yüzde 60 düştüğünü duyurdu.

Londra’daki “Imperial College” tarafından yapılan araştırmada, aşı kampanyasıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlarda virüs salgının önemli ölçüde düştüğü bildirildi.

İngiltere’de 3. “kapanma” 12 Nisan’da sona ermesi öngörülüyor. Buna göre, lokanta, kafe, kuaför ve spor salonları ile diğer ticari işletmeler yeniden açılacak.