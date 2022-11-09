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ABD ara seçimlerinde son durum

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ABD'de dün düzenlenen ara seçimlerde Kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğun hangi partide olacağı henüz netleşmedi.
ABD ara seçimlerinde son durum

Ülkede dün düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Senatoda Cumhuriyetçiler 19 sandalye kazanırken Demokratlar 12 sandalyenin sahibi oldu. Demokratlar, Dr. Mehmet Öz'ün yarışı kaybettiği Pensilvanya'da Cumhuriyetçilerin elinden bir sandalyeyi aldı.

Açıklanan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin elinde 48, Demokratların elinde 48 sandalye bulunurken Visconsin, Geoergia, Nevada, Arizona eyaletlerinde ise sonuçlar henüz netleşmedi.

Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak. Denge yine 50'ye 50'de kalırsa Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris, aynı zamanda Senato Başkanı olduğu için eşitliği bozacak ve Senatonun kontrolü Demokratlarda kalacak.

Temsilciler Meclisinde çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor

Temsilciler Meclisi yarışında, Cumhuriyetçiler 198 sandalye kazanırken Demokratlar ise 167 sandalyenin sahibi oldu.

Temsilciler Meclisinde 218 sandalyesi bulunan parti meclis çoğunluğunu elde ediyor ve tüm komitelerin başkanlarını, çoğunluğu elinde bulunduran parti atıyor.

Batı eyaletlerinde sonuçlar henüz gelmeye başlamadı ancak son gelen sonuçlara göre Demokratların Temsilciler Meclisi yarışında 2 koltuğu Cumhuriyetçilere kaptırdığı görülüyor.

Cumhuriyetçiler ayrıca, daha önce yapılan bazı seçim bölgesi değişikliğinden kaynaklı boş kalan 1 sandalyeyi daha aldı.

ABD halkı 2 yılda bir 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için sandık başına gidiyor.

Bu yıl, Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

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