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'ABD, Avrupa'ya 2020 yılına kadar nükleer silah konuşlandırmak istiyor'

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'ABD, Avrupa'ya 2020 yılına kadar nükleer silah konuşlandırmak istiyor'
ABD'nin NATO vasıtasıyla Avrupa topraklarına 2020 yılına kadar nükleer silah konuşlandırmayı amaçladığı belirtildi.

Sputnik'e konuşan Yunan askeri kaynak, "ABD Savunma Bakanı James Mattis, haziranda Brüksel'de yapılan NATO savunma bakanları toplantısında, 2020 yılına kadar Avrupa'ya F-35 uçaklarını ve nükleer silah konuşlandırmak istediklerini ve konuşlandırmanın yapılacağı ülkelerin henüz belirlenmediğini söyledi" dedi.

'İNGİLTERE VE ABD DIŞINDAKİLER DESTEK VERMEDİ'

Kaynağın aktardığına göre Avrupalı temsilciler, Washington'un bu inisiyatifini desteklemedi. ABD ve İngiltere dışındaki tüm ülkeler öneriye karşı çıkarken Almanya, konunun Rusya ile istişare edilmesi teklifinde bulundu. İtalya konuya olumsuz yaklaşırken Fransa da bunun ülkelerin iç meselesi olduğunu ve ilgili ülkelerin münferit karar alması gerektiğini savundu.

'KONUNUN RUSYA İLE İSTİŞARE EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ'

Toplantı sonucunda konunun Rusya ile istişare edilmesi yönünde karar çıktığını kaydeden kaynak, "Konu artık teknik düzeyde ele alınacak. Teknik uzmanlar konu hakkındaki görüşlerini sunacak ve daimi temsilciler bunlarla ilgili karar alacak" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN S-400 ALIMI SORUNLU BULUNDU'

Öte yandan kaynak, toplantıda Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri alımının da gündeme geldiğini belirtti.

Kaynağa göre NATO'ya üye ülkelerin temsilcileri bu konuyu çok sorunlu bulduklarını dile getirdi. 

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