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ABD basınından çarpıcı iddia: Biden, Zelenskiy’e bağırmış

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ABD Başkanı Biden’ın bir telefon görüşmesinde, sürekli silah talebinde bulunan Ukrayna lideri Zelenskiy’i azarladığı iddia edildi. Kaynaklara göre Biden, Ukrayna liderine sesini yükseltip “Biraz daha minnettar olabilirsin” diye çıkıştı.
ABD basınından çarpıcı iddia: Biden, Zelenskiy’e bağırmış

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin yaz aylarında yaptıkları bir telefon görüşmesinde gergin anlar yaşandığı iddia edildi.

Rus işgalinin başından bu yana Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık askeri yardım yapan ABD'nin bu hareketi, Rusya'nın da büyük tepkisini çekiyor. ABD basınında çıkan haberlere göre ABD'nin askeri yardımları, Biden ve Zelenskiy'nin haziranda yaptığı bir telefon görüşmesinde de tartışmaya yol açtı.

NBC televizyonu, Zelenskiy'nin bitmek bilmeyen silah talepleri ve 1 milyar dolarlık ek yardım isteği karşısında Biden'ın sesini yükselterek Ukrayna liderine “Biraz daha minnettar olabilirsin” dediğini aktardı.

‘SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI’

Görüşmeyle bağlantılı kaynaklar, ABD Başkanı'nın yeni askeri yardım paketinden bahsettiği sırada Zelenskiy'nin araya girip istedikleri silahları saymaya başlaması üzerine Biden'ın sinirlerine hakim olamadığını ve sesini yükselterek tepki gösterdiğini kaydetti. Biden, ABD'lilerin Ukrayna'ya karşı çok cömert olduğunu ve orduyla beraber Ukrayna için çok sıkı çalıştıklarını söyledi.

Bu görüşme sonrasında ABD'nin açıkladığı yeni yardım paketine Zelenskiy yazılı açıklama yapıp teşekkür ederek yanıt vermişti.

UKRAYNA’YA DESTEK ABD’DE TARTIŞMA YARATIYOR

Kaynaklara göre, iki lider arasında gerilen ilişkiler sonraki görüşmelerde biraz düzeldi. ABD basını, Biden'ın bu gerginliğinin ülkedeki kamuoyunda Ukrayna'ya verilen askeri yardımdan durulan rahatsızlığın bir sonucu olduğu yorumunu yaptı.

Ukrayna'ya akan paralar, ABD yönetimi içinde de tartışmalara yol açıyor. Birçok Kongre üyesi, ABD ekonomisi zor bir dönem yaşarken milyarlarca doların Ukrayna'ya akıtılmasından rahatsız duyuyor.

8 Kasım'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'de çoğunluğu kazanması halinde Ukrayna'ya yardımların durabileceği haberleri de basına yansımıştı.

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