ABD Başkanı Trump: Guantanamo Üssü açık kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo Üssü'nün açık tutulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını açıkladı.

Göreve başlaması sonrası Amerikan Kongresi'nde ilk ulusa sesleniş konuşmasını yapan Trump, "Savunma Bakanı (James) Mattis'e, askeri gözaltı politikamızı gözden geçirme ve Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı tesislerimizi açık tutma talimatı verdiğim başkanlık kararnamesini imzaladım" dedi.

Böylece seçim kampanyasında verdiği bir sözü daha yerine getirdiğini belirten Trump, "teröristlerin sıradan suçlular değil düşman savaşçılar olduklarını" vurguladı.

Trump, "Bu kişilere yurtdışında yakalandıklarında terörist muamelesi yapılmalı" dedi.

Başkan Trump'ın selefi Barack Obama Guantanamo Üssü'nü kapatmak istemişancak başarılı olamamıştı.

'IŞİD konusunda daha yapılacak çok şey var'

Trump ise konuşmasında, "Geçen yıl, IŞİD'i dünya üzerinden yok etmek için müttefiklerimizle çalışacağımıza söz vermiştim. Bir yıl sonra, koalisyonun IŞİD'i yendiğini, Irak ve Suriye'de neredeyse ellerindeki tüm toprakları geri adıklarını söylemekten gurur duyuyorum. Ama daha yapılacak çok şey var. IŞİD tamamen yenilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmadan diğer bazı satırbaşları şöyle: