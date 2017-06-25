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ABD, Brezilya'dan et ve et ürünleri almayı durdurdu

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ABD, Brezilya'dan et ve et ürünleri almayı durdurdu
Amerika Birleşik Devletleri, ürünlerin Amerikan pazarı için yeterince güvenli olmadığı gerekçesiyle Brezilya'dan et ithalatını askıya aldığını açıkladı.

ABD'li yetkililer, Brezilya'dan gelen etin "önemli miktarının" güvenlik kontrolünü geçemediğini açıkladı.

ABD Tarım Bakanlığı, Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi'nin (FSIS) son 3 ayda yaptığı denetimlerde Brezilya'dan gelen taze et ürünlerinin yüzde 11'inin güvenlik kontrollerini geçemediği belirtildi.

Yani Mart ayından bu yana Brezilya'dan ABD'ye gönderilen 860 ton et, kamu sağlığı, hijyenik koşullar ve hayvan sağlığı sorunları nedeniyle ABD'ye sokulmadı.

Dünyanın en büyük et ihracatçısı Brezilya'da Mart ayında et skandalı patlak vermişti.

2 yıl süren soruşturma sonucunda Brezilyalı yetkililer, ülkenin en büyük et üretim tesislerinin de içinde bulunduğu 30 kadar tesisi, bozuk ya da standartları karşılamayan et satmakla suçlamıştı.

Savcılar, sağlık müfettişlerinin standartları karşılamayan etlere, rüşvet karşılığında onay verdiğini de iddia etmişti.

Ardından aralarında Çin, Hong Kong, Mısır ve Şili'nin de bulunduğu bazı ülkeler Brezilya'dan et alımına büyük kısıtlamalar getirdi.

ABD ise o dönemde ithalatı durdurmak yerine, Brezilya'dan gönderilen et ürünlerine yeni kontroller getirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, dünyanın geri kalanından ABD'ye ithal edilen etlerin ortalama yüzde 1'i denetimi geçemiyor.

ET İHRACATI GELİRİ 12 MİLYAR DOLAR

Brezilya, dünyanın en çok kırmızı et ve kümes hayvanı ihraç eden ülkesi. Her yıl dünyaya yaklaşık 12 milyar dolarlık et ürünü satıyor.

İhraç ettiği ülkelerin başında Çin, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri geliyor.

Ülkenin ihracatında büyük düşüşe neden olan iddialar ise Mart ayında, Brezilya polisinin iki yıl süren soruşturması sonucu ortaya çıktı.

Polis 17 Mart sabahı Brezilya'nın 6 eyaletinde 194 noktayı kapsayan büyük bir operasyon başlattı.

Savcılar 30'dan fazla üreticiyi, üretim koşullarının hijyenik olmamasıyla suçluyor. Bazı et üreticilerinin, sertifika alabilmek için sağlık müfettişlerine ve siyasetçilere rüşvet verdiği iddia ediliyor.

Bu şirketler arasında dünyanın en büyük sığır eti ihracatçısı JBS ve dünyanın en büyük kümes hayvanı eti ihracatçısı BRF de bulunuyor.

Skandalın ortaya çıkmasıyla Brezilya hükümeti bu tesisleri kapatmış ve "gerekli adımların atılacağı" sözü vermişti.

 

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