ABD Dışişleri Bakanı Pompeo "Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumludur" dedi

Fox Business Network'e açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumludur" dedi.

Pompeo Fox Business’taki Mornings with Maria programına bağlantı. Ankara'daki temaslarından önce konuşan Pompeo, “Erdoğan’ın Başkan Yardımcısı ile görüşmeyeceğine dair açıklamasını duydunuz mu? Hala gitmeyi planlıyor musunuz” sorusu üzerine “Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme beklentisi içindeyiz. Başkan Trump bunu ABD hükümetinin en üst düzeyinde yapıp kendisiyle yüz yüzde görüşmemizin önemli olduğu hissiyatında, Erdoğan'ın durması lazım. Suriye'ye bu istilayı durdurması lazım” cevabı verdi.

“Suriye'deki duruma bir çözüm bulma arayışındayız” diyen Pompeo “ABD'nin amacı ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Türkiye'yi bu tür davranışlara girme kapasitesinden mahrum bırakmak” diye konuştu.

“ABD Suriye'de vakum oluşmamasını garantiye almak için uğraşıyor” diyen Pompeo “Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumludur” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Heyeti Suriye ile ilgili görüşmek üzere 15 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi planlıyorlardı.

Bugünkü (16 Ekim) AKP grup toplantısının ardından Erdoğan'ın yanına giden Sky News muhabiri "Pence ve Pompeo'ya neler söyleyeceksiniz?" sorusunu sordu. Erdoğan'ın yanıtı bu kez "Onlar karşıtlarıyla (mevkidaşlarıyla) görüşecekler. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" oldu.

Ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Sky News kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır” açıklaması yaptı.