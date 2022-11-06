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ABD eski başkanı Obama, Dr. Öz’ü hedef aldı: Kürsüden çok sert konuştu

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ABD, gelecek hafta yapılacak ara seçimler için geri sayıma başlarken bütün gözler Dr. Mehmet Öz'ün de aday olduğu Pennsylvania eyaletinde... Demokratların adayı Fetterman'a destek başkan Biden ve eski başkan Obama'dan geldi.
ABD eski başkanı Obama, Dr. Öz’ü hedef aldı: Kürsüden çok sert konuştu

ABD’de gündem gelecek hafta yapılacak ara seçimler… Seçimlerin en kritik eyaleti ise Kongre’yi hangi partinin yöneteceğini belirleyecek Pennsylvania oldu. Cumhuriyetçilerin adayı medyatik doktor Mehmet Öz ile Demokratların adayı John Fetterman 8 Kasım’da yapılacak seçimlerde kozlarını paylaşacak.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın desteklediği Öz’e karşılık dün bir miting yapan Fetterman’a destek iki kritik isimden geldi. ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Barack Obama Pennsylvania’daki mitinge katıldı. ABD medyasının büyük ilgi gösterdiği mitingde Obama’nın açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

Obama ve Biden, Fetterman’a (en sağdaki kapüşonlu) destek vermek için mitinge katıldı.

Obama, “Pennsylvania, siz bu seçimde gücü elde etmek için her şeyi söylemeye hazır olan ve her şeyi yapmaya hazır olan birisiyle, sizi gören, sizi bilen, size değer veren ve sizin değerlerinizi paylaşarak yaşamınızı daha iyi yapmak isteyen biri arasında seçim yapacaksınız” dedi.

Dr. Öz’ü de eleştiren Obama, sahnede binlerce katılımcının önünde ünlü doktorla adeta dalga geçti. Obama, “Eğer biri para kazanmak için kocakarı ilacı satıyorsa, muhtemelen seçimleri kazanmak için de size bir şeyler satmaya hazırdır” dedi. Obama, Dr. Öz’ün “şarlatan” olduğunu ima etti.

Sahnede söz alan Fetterman ise, “Dr. Öz, seçmenin karşısına Trump ile çıkacak. Ben ise burada seçimlerden yüzde 100 fesat karışmayan bir başkan ile çıkmamanın gururunu yaşıyorum” dedi. Fetterman, Trump’ın 2020’deki seçimlere itiraz etmesine gönderme yaptı.

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