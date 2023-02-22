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ABD eski Başkanı Trump: 3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da "savaş yanlısı" bir düzen olduğunu öne sürerek, "3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı." dedi.
ABD eski Başkanı Trump: 3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı

Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümü kapsamında Trump, resmi sitesinde, "Başkan Trump, bitmeyen savaşlar peşinde koşan savaş çığırtkanlarını ve küreselcileri kovacak" başlıklı bir video yayımladı.

"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı." diyen Trump, derin devlet, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığındaki tüm "savaş kışkırtıcılarını ve küreselcilerin" bu kurumlardan temizlenmesi gerektiğini savundu.

Trump, kendisinin "nesiller boyunca savaş başlatmayan tek başkan" olduğunu belirtti ve Washington'daki bürokratların tavsiyelerini reddederek çatışmalara engel olduğunu kaydetti.

Ukrayna'da 2014 yılındaki ayaklanmalara o dönemki ABD yönetiminin destek verdiğini söyleyen Trump, "ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland gibi, Ukrayna'yı NATO'ya doğru yaklaştırmayı saplantı haline getirmiş insanlara sahibiz." diye konuştu.

Trump, bu insanların Irak'ta olduğu gibi uzun süredir çatışma peşinde olduğunu belirterek, yine de bunların hiçbirinin Ukrayna'nın bir yıl önce işgal edilmesini mazur göstermeyeceğini söyledi. "Ben başkanınız olsaydım bunlar asla olmayacaktı." ifadesini kullanan Trump, Amerikan dış politikasına hakim olan "yozlaşmış küresel düzenden" kurtulmak gerektiğini vurguladı.

2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, kendi döneminde bu düzenin değişeceğini vurguladı. Trump, "Doğru liderlikle Ukrayna savaşını 24 saatte bitirebiliriz." diyerek, kendisinin ABD çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan yetkilileri görevlendireceğini söyledi.

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