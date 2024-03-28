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ABD, fidyeci hackerları arıyor: Bilgi sağlayana 10 milyon dolar ödül verilecek

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ABD Dışişleri Bakanlığı ülkedeki birçok hastanenin sağlık ödemelerini kontrol eden UnitedHealt grubuna bağlı Change Healthcare kuruluşunu hackleyen The ALPHV BlackCat fidye yazılım grubu hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı
ABD, fidyeci hackerları arıyor: Bilgi sağlayana 10 milyon dolar ödül verilecek

ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bakanlığın Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından yönetilen Adalet Ödülleri (RFJ) programı çerçevesinde, BlackCat grubu hakkında bilgi getirenlere 10 milyon dolar ödül ayrıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, bir fidye yazılım grubu olan BlackCat'in, ABD ve dünya çapındaki birçok kritik altyapı sektörünün bilgisayar ağlarını tehlikeye attığı belirtilerek, "The ALPHV BlackCat, hedef aldığı kurbanlarının ağındaki güvenlik duvarlarını devre dışı bırakarak hassas ve gizli bilgilerini çalıyor ve bunun karşılığında ödeme talep ediyor." denildi.

RFJ programının, yabancı hükümetlerin "talimatı veya kontrolü"ndeki bilgisayar korsanlarını hedef aldığı kaydedilen açıklamada, "Bakanlık, Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanımı Yasası'nı (CFAA) ihlal ederek ABD'nin kritik altyapısına karşı belirli kötü niyetli siber faaliyetlerde bulunan herhangi bir kişinin kimliğinin veya yerinin belirlenmesine yol açan bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül teklif ediyor." denildi.

ABD'deki hastanelerin çoğunluğunun ödeme sistemini yöneten Change Healthcare, 21 Şubat'ta, BlackCat tarafından siber saldırıya maruz kalmış, hastaların birçoğu sağlık hizmetleri ve ilaçlar için ödeme yapmak zorunda kalmıştı.

Change Healthcare yetkilileri, yaklaşık bir aydır tam olarak devreye alınamayan ödeme sisteminin, saldırı sonrası yapılan düzenlemelerle ilgili deneme sürecinin devam ettiğini açıklamıştı.

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