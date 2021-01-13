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ABD Genelkurmay Başkanlığı: Biden yemin edip 46'ncı başkomutan olacak

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ABD Genelkurmay Başkanlığı: Biden yemin edip 46'ncı başkomutan olacak
ABD Genelkurmay Başkanlığı: Biden yemin edip 46'ncı başkomutan olacak

ABD Genelkurmay Başkanlığı yayımladığı genelgede, Biden'ın 20 Ocak'ta yemin edip 46'ıncı başkomutan olacağını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve altı kuvvet komutanının imzasını taşıyan genelgede, "6 Ocak 2021'de Washington'da yaşanan isyan, doğrudan ABD Kongresine, Kongre binasına ve bizim anayasa sürecimize saldırıdır" ifadelerine yer verildi.

ABD ordusunun 250 yıldır anayasayı koruma konusunda halk tarafından güvenilen bir kurum olduğuna vurgu yapılan genelgede, "Tarih boyunca yaptığımız gibi ABD ordusu sivil yönetimden kanun çerçevesinde emir alacak, insanların canlarını ve mallarını korumak ve kanun çerçevesinde kamu güvenliğini sağlamak için sivil makamlara destek verecek ve içeride ve dışarıdaki tüm düşmanlara kadar ABD anayasasını korumaya bağlı kalacaktır" denildi. 

Genelgede, 6 Ocak'ta kongrede yaşanan olayların anayasa ve ifade özgürlüğü ile uyuşmadığı belirtilerek, "20 Ocak 2021'de anayasa gereğince eyalet ve mahkemelerin teyit ettiği ve Kongrenin onayladığı üzere seçilmiş Başkan Biden göreve gelecek ve bizim 46'ncı Başkomutanımız olacaktır" açıklaması yapıldı.

Kongre baskını

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü. 

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı. 

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti. 

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu. 

Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu. ​​​​​

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