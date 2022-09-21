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ABD, Güney Kıbrıs’a ambargoyu kaldırdı, ortak savaş tatbikatlarına başladı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde düzenlenen ortak savaş tatbikatına Yunanistan ve ABD ordusu da katıldı.
ABD, Güney Kıbrıs’a ambargoyu kaldırdı, ortak savaş tatbikatlarına başladı

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından zaman kaybetmeden ortak silahlı eğitim tatbikatlarına başladılar.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi  savaş senaryolarında Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Amerikan özel kuvvetlere ait birlikler savaş senaryoları üzerine eğitim tatbikatları gerçekleştirmeye başladı.

ÖZEL KUVVETLERİN KATILDIĞI SAVAŞ TATBİKATI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait özel kuvvetleri, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait özel kuvvetlerinin katılımıyla Güney Kıbrıs'ta özel operasyonlar senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdi.

05-16 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında, GKRY Ulusal Muhafız Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaklaşa düzenlenen, tasarım ve uygulamada ortak eğitim deniz nesneleri üzerinde özel operasyonları içeren bir tatbikat gerçekleştirildi.

Ortak eğitim tatbikatında, GKRY kara ve deniz sahasının bir bölümünde ve üç ülkenin Özel Harekat ekiplerinin katılımının yanı sıra, Deniz ve Hava Komutanlığı personeli, deniz ve savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleşti.

ABD VE GÜNEY KIBRIS ORTAK TATBİKATLARA DEVAM EDECEK

Tatbikatın senaryosu, sürat teknelerinden ve hem bireysel hem de grup silahlarının çeşitli türlerinden ateş etmeyi, denizde bir gemiyi ele geçirme prosedürlerini uygulamayı, tekneler ve lastik botlar kullanarak kritik bir kıyı tesisine saldırmayı ve meskun muharebe eğitimini içeriyordu.

Bu hafta, 19-23 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında, GKRY Özel Harekat Ekipleri ile ABD Donanması'ndaki meslektaşları arasında ortak eğitim devam ediyor ve ilgili senaryolar ikili olarak yürütülüyor.

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