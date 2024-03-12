  • BIST 9142.92
  • Altın 2243.095
  • Dolar 32.0421
  • Euro 35.0446
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti kızışıyor

» »
ABD ve Çin arasındaki rekabet teknoloji alanında da büyüyor. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını gözden geçirdiklerini açıkladı. ABD'li bakan, Çin ordusunun ileri teknolojilere erişimini engellemek istediklerini söyledi
ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti kızışıyor

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında teknoloji alanında rekabet kızıştı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin'in, ordusunu geliştirmede kullanabileceği ileri teknolojilere erişimini engellemek istediklerini açıkladı.

Raimondo, Filipinler'deki temasları sırasında konuştu.

Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının kapsamını sürekli gözden geçirdiklerini belirtti.

Çin ordusunun yarı iletken ve yapay zeka gibi teknolojilere erişmesine karşı olduklarını söyledi.

ABD Ticaret Bakanı, kısıtlamalarla Çin'in askeri gelişiminin önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.

ABD, ilk kez 2022'de, hipersonik füze ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesini ve kullanımını engellemek için Çin'e karşı çip ihracat kısıtlamalarını uygulamaya koymuştu.

Söz konusu kısıtlamaların kapsamı 2023 yılında genişletilmişti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çinli şirketlere çalıştığı ortaya çıkan Google mühendisi yapay zeka teknolojisini çalmakla suçlandı07 Mart 2024 Perşembe 18:07
  • Aktör Alec Baldwin'in prova yaptığı silaha gerçek mermi yerleştiren Gutierrez-Reed suçlu bulundu07 Mart 2024 Perşembe 10:40
  • Süper Salı ön seçimlerine Başkan Biden ve Trump damga vurdu06 Mart 2024 Çarşamba 13:44
  • ABD Yüksek Mahkemesi, Texas'ta göçmenlerin gözaltına alınmasını öngören yasayı askıya aldı05 Mart 2024 Salı 11:34
  • ABD'de kritik gün: Süper salı kazananı kim olacak?05 Mart 2024 Salı 10:11
  • Anket: Amerikalıların çoğu Başkan Biden'ın "akıl sağlığına" güvenmiyor04 Mart 2024 Pazartesi 13:05
  • Haiti'de çeteler hapishane bastı: 4 bin mahkum firar etti; olağanüstü hal ilan edildi04 Mart 2024 Pazartesi 11:56
  • ABD'deki son seçim anketine göre Biden, Trump'tan 5 puan geride04 Mart 2024 Pazartesi 11:11
  • Dolandırıcılıktan 454 milyon dolar cezaya çarptırılan Trump, kararı temyize götürecek27 Şubat 2024 Salı 10:46
  • ABD'de bir asker, Gazze'deki savaşı protesto için İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi26 Şubat 2024 Pazartesi 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti