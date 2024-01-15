ABD, İsrail’i Gazze’de operasyonlarını düşürmesi için uyardı, Çin barış konferansı önerdi

Çin, 100’üncü gününü geride bırakan Gazze savaşının sona erdirilmesi için geniş çaplı ve yetkili bir barış konferansı önerirken ABD, İsrail’in askeri operasyonlarını düşürmesinin artık zamanının geldiği açıklamasını yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Mısır’ın başkenti Kahire'yi ziyareti sırasında, "iki devletli çözümün uygulanması için belirli bir zaman takvimi ve yol haritasının oluşturulması ve İsrail-Filistin barış görüşmelerinin bir an önce yeniden başlatılmasının desteklenmesi" çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby ise Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, Washington'ın İsrail yetkilileriyle Gazze'de "düşük yoğunluklu operasyonlara geçiş konusunda" görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Kirby, “Bu geçiş için (düşük yoğunluklu operasyonlar) doğru zamanın geldiğine inanıyoruz. Ve onlarla bunun gerçekleştirilmesi için görüşüyoruz.” dedi.

Netenyahu ve Biden 20 gündür görüşmüyor

Bu arada ABD'nin İsrail'e desteğinde sona yaklaşıldığı iddia ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında ihtilafların arttığı ve iki liderin 23 Aralıktan sonra 20 gün boyunca görüşmediği belirtildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılar 100 günü geride bırakırken, Tel Aviv'e destek veren Washington yönetiminin "sabrının tükendiği" öne sürüldü.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e tam destek veren ABD yönetiminin 100 günün ardından sabrının taştığına yönelik sinyaller verdiği belirtildi.

Netanyahu'nun Biden yönetiminin taleplerini reddetmesinin ve Gazze'de devam eden sivil kayıpların Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı: Savaşa devam

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise ülkesinin 'Hamas'a karşı tam bir zafer kazanana ve geri kalan rehineleri kurtarana kadar' savaşmaya devam edeceğini belirterek, ateşkes çağrılarına olumsuz yanıt veriyor.

Öte yandan Hamas, Gazze'de alıkoyduğu üç İsrailli rehineyi gösteren bir video yayınlarken, İsrail hükümetine saldırıları durdurması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, "Gazze Şeridin kuzey ucunun temizlenmesine" odaklanan ilk aşamanın ardından, savaşın şu anda neredeyse 2 milyon insanın çadırlarda ve diğer geçici barınma yerlerinde barındığı Gazze'nin güney tarafına odaklanan yeni bir aşamaya geçtiğini aktardı.

Lübnan merkezli Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise, Gazze'de ateşkes sağlanana kadar çatışmaları sonlandırmayacaklarını dile getirdi.

Gazze’deki sivil kayıplar

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılarda en az 10 bin 300 çocuk ve 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 kişinin öldüğünü, 60 bin 582 kişinin de yaralandığını belirtmişti.