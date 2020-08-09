  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi

ABD istihbaratı: Rusya Trump'ı, Çin Biden'ı destekliyor

» »
ABD istihbaratına göre, Trump'ı yeniden başkan seçtirmek isteyen Rusya, Demokrat aday Biden'ı karalamaya çalışıyor. Amerikan istihbaratı, Çin'in ise Trump'ın tekrar seçilmemesi için çabaladığı görüşünde.
ABD istihbaratı: Rusya Trump'ı, Çin Biden'ı destekliyor

Amerikan Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Direktörü William Evanina, kamuoyuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkan Yardımcısı ve Deomrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden'ı "karalamak" için birçok yönteme başvurduğunu söyledi.

Obama yönetiminin Ukrayna politikaları ve Rusya'daki Putin karşıtı muhalefete verdiği destek nedeniyle Biden'ın Moskova tarafından geçmişte de doğrudan hedef alındığını belirten Evanina, Kremlin bağlantılı kişilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi için çalıştığını ifade etti. Biden, ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump'a karşı yarışacak.

"Çin Trump'ı tercih etmiyor"

ABD'li istihbarat şefi Evanina, açıklamasında Çin ve İran'la ilgili iddialarda da bulundu. "Değerlendirmelerimize göre, Çin tahmin edilemez olarak gördüğü Başkan Trump'ın yeniden seçilmesini tercih etmiyor" diyen Evanina, Pekin'in ABD'deki kamu politikasını bu doğrultuda şekillendirmek için sarf ettiği çabaları artırdığını ve Çin'in çıkarlarına karşı olarak gördüğü siyasi figürlere baskı yaptığını belirtti.

Evanina, İran'ı ise sosyal medyada dezenformasyon yaparak ABD kurumlarını ve Trump'ı itibarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Trump: Biden seçilirse Çin ülkemizi ele geçirir

ABD Başkanı Trump, Evanina'nın Çin'le ilgili iddiasına katılarak, "Çin, Donald Trump'ın uykucu Joe Biden'a kaybettiği bir seçimi görmekten mutlu olurdu" dedi. Gazetecilere konuşan Trump, Çin'in "ABD'ye sahip olma hayali kurduğunu" söyledi. Trump, "Joe Biden başkan olursa, Çin ülkemizi ele geçirir" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "Rusya'nın Trump seçilsin diye Biden'ı karalamaya çalıştığını" öne süren Evanina'nın bu sözlerine ise katılmadığını ifade etti. Trump, şu ana dek Rusya'ya karşı kendinden "daha sert" bir ABD lideri olmadığını savundu. Trump, gazetecilerin bu uyarıyı yapanın kendi istihbarat şefi olduğunu hatırlatması üzerine ise "Başkalarının söylediklerini umursamam" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de Hane Halkı Borcu 2014'ten Bu Yana İlk Kez Azaldı07 Ağustos 2020 Cuma 09:47
  • Trump'tan Tiktok Ve Wechat İle İş Yapmayı Yasaklayan İki Kararname07 Ağustos 2020 Cuma 09:36
  • ABD'de son 9 seçimi bilen profesör: Biden, Trump'ı yenecek iddiasında bulundu07 Ağustos 2020 Cuma 09:05
  • Trump: Koronavirüs aşısı 3 Kasım civarında06 Ağustos 2020 Perşembe 17:26
  • ABD, İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BMGK’ye karar tasarısı sunacak06 Ağustos 2020 Perşembe 08:52
  • Facebook, ‘Kovid-19 hakkında yanlış iddialar’ içerdiği gerekçesiyle Trump’ın paylaşımını sildi06 Ağustos 2020 Perşembe 08:50
  • ABD'den Çin'i öfkelendiren hamle: Tayvan'a son 40 yıldaki 'en üst düzey ziyaret' gerçekleşecek05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:25
  • Trump’tan Beyrut’taki patlamaya ‘korkunç saldırı’ nitelemesi05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:32
  • Pasifik’teki kayıp denizciler, kumsala yazdıkları ‘SOS’ mesajı sayesinde kurtuldu04 Ağustos 2020 Salı 14:08
  • Trump: "karantinalar, kovid-19'un gelecekte bulaşmasını engellemiyor"04 Ağustos 2020 Salı 09:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti