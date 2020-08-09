ABD istihbaratı: Rusya Trump'ı, Çin Biden'ı destekliyor

ABD istihbaratına göre, Trump'ı yeniden başkan seçtirmek isteyen Rusya, Demokrat aday Biden'ı karalamaya çalışıyor. Amerikan istihbaratı, Çin'in ise Trump'ın tekrar seçilmemesi için çabaladığı görüşünde.

Amerikan Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Direktörü William Evanina, kamuoyuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkan Yardımcısı ve Deomrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden'ı "karalamak" için birçok yönteme başvurduğunu söyledi.

Obama yönetiminin Ukrayna politikaları ve Rusya'daki Putin karşıtı muhalefete verdiği destek nedeniyle Biden'ın Moskova tarafından geçmişte de doğrudan hedef alındığını belirten Evanina, Kremlin bağlantılı kişilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi için çalıştığını ifade etti. Biden, ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump'a karşı yarışacak.

"Çin Trump'ı tercih etmiyor"

ABD'li istihbarat şefi Evanina, açıklamasında Çin ve İran'la ilgili iddialarda da bulundu. "Değerlendirmelerimize göre, Çin tahmin edilemez olarak gördüğü Başkan Trump'ın yeniden seçilmesini tercih etmiyor" diyen Evanina, Pekin'in ABD'deki kamu politikasını bu doğrultuda şekillendirmek için sarf ettiği çabaları artırdığını ve Çin'in çıkarlarına karşı olarak gördüğü siyasi figürlere baskı yaptığını belirtti.

Evanina, İran'ı ise sosyal medyada dezenformasyon yaparak ABD kurumlarını ve Trump'ı itibarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Trump: Biden seçilirse Çin ülkemizi ele geçirir

ABD Başkanı Trump, Evanina'nın Çin'le ilgili iddiasına katılarak, "Çin, Donald Trump'ın uykucu Joe Biden'a kaybettiği bir seçimi görmekten mutlu olurdu" dedi. Gazetecilere konuşan Trump, Çin'in "ABD'ye sahip olma hayali kurduğunu" söyledi. Trump, "Joe Biden başkan olursa, Çin ülkemizi ele geçirir" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "Rusya'nın Trump seçilsin diye Biden'ı karalamaya çalıştığını" öne süren Evanina'nın bu sözlerine ise katılmadığını ifade etti. Trump, şu ana dek Rusya'ya karşı kendinden "daha sert" bir ABD lideri olmadığını savundu. Trump, gazetecilerin bu uyarıyı yapanın kendi istihbarat şefi olduğunu hatırlatması üzerine ise "Başkalarının söylediklerini umursamam" dedi.