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ABD Kongresi'nin ilk başörtülü üyesi: 'Shakira yasaları' uygulayacağımı söylüyorlar, kalçalar yalan söylemez!

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"Instagram'ımdaki birileri yorumlarda benim Shakira Yasası'nı uygulamak istediğimi söyledi"
ABD Kongresi'nin ilk başörtülü üyesi: 'Shakira yasaları' uygulayacağımı söylüyorlar, kalçalar yalan söylemez!

ABD Temsilciler Meclisi’nde görev yapan ilk Müslüman kadınlardan biri olan Somali kökenli başörtülü siyasetçi Ilhan Omar, kendisinin ‘Şeriat Yasaları’nı uygulamak istediğini iddia eden bir sosyal medya kullanıcısını espirili bir dille ti’ye aldı.

Sosyal medya kullanıcısının İngilizcesi ‘sharia’ olan şeriat kelimesini yanlışlıkla ‘Shakira’ olarak yazmasına gönderme yapan Omar, Kolombiyalı ünlü şarkıcının ‘Hip don’t lie’ (Kalçalar yalan söylemez) şarkısını hatırlattı. Omar, “Instagram’ımdaki birileri yorumlarda benim Shakira Yasası’nı uygulamak istediğimi söyledi. Ve biliyor musunuz, kalçalar yalan söylemez” dedi.

Embedded video

Ilhan Omar@IlhanMN

Someone in my Instagram comments said I want to enforce Shakira Law.

And you know, hips don’t lie!

53.8K

9:39 PM - Dec 21, 2018 · Minneapolis, MN

 

36 yaşındaki Omar ise Minnesota'dan seçilerek eyaletin ilk Somali kökenli Amerikalı Temsilciler Meclisi üyesi olmuştu. Omar aynı zamanda Kongre'nin ilk başörtülü üyesi.

Yarışı kazanmasının ardından yaptığı ilk konuşmada Omar şöyle demişti: "Bu zafer o mülteci kampındaki 8 yaşındaki çocuğun. Bu zafer, çocuk yaşta evliliğe zorlanan genç kadın için. Bu zafer, rüyalarının sınırı olduğu söyleyen her insan için."

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