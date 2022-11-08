ABD, kritik ara seçimler için sandık başında

ABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimler için vatandaşlar sandık başına gitti.

Amerikan halkı 100 üyeli Senatonun yüzde 35’ini ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamını yeniden seçmek için oy kullanmaya başladı.

ABD’nin güne erken başlayan doğu eyaletlerinden New York, Pensilvanya, Maryland ve başkent Washington’ın bulunduğu Virginia eyaletlerinde seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluşurken, üç farklı saat dilimi olan ülkede oy verme saatleri eyaletlere göre değişiyor.

Maryland’de sabahın erken saatlerinde oyunu kullanan 53 yaşındaki Demokrat seçmen Jennifer Manguera, AA muhabirine, “Kongreyi korumak çok önemli ve bunu izlemek konusunda biraz endişeliyim. Meclisi kaybetme ihtimalimiz endişe verici.” dedi.

37 yaşındaki James Andrew, Temsilciler Meclisinde Demokratların kontrolü kaybetmesinin, ulusal bütçe ve olası hükümet kapatmaları hakkında yıllarca süren belirsizliğe geri dönüş de dahil olmak üzere ABD için daha uzun vadeli sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Andrew, “Demokratların Kongrede üstünlüğü koruduğunu görmek istiyorum. Aksi takdirde Kongrenin bölünmesi ve iki yıl boyunca hiçbir bütçenin geçmemesi fikri ürkütücü. Başkan Biden’ın icraatlarını seviyorum ve önümüzdeki iki yıl içinde Demokratların neler yapabileceğini görmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.