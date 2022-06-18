ABD medyasından Erdoğan yorumu: ABD hazırlıklı olsun

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg’te yazan Bobby Ghosn, son dönemde Türkiye ile Batı ülkeleri arasında iplerin gerildiğini yazarak dikkat çekici bir analiz hazırladı.

“ABD, Erdoğan’dan daha fazla tepkiye kendini hazırlamalı” başlığının kullanıldığı analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek yıl Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin miting dönemini başlattı. Erdoğan, 3’üncü on yılında da iktidarını korumak istiyor” yorumu yer aldı.

“SEÇİM ÖNCESİ ESKİ YÖNTEMLERE BAŞVURUYOR”

Makalede, “Türk vatandaşlarıyla birlikte Türkiye’nin müttefikleri ve düşmanları kendilerini 12 aylık hareketli bir dönem için kemerlerinizi bağlayın. ABD ve Avrupa, tam da Rusya’ya karşı daha çok iş birliğine ihtiyaç duydukları bir dönemde Erdoğan’dan çamur atma ve zıtlaşmaya karşı kendini hazırlamalı” denildi. Ghosn imzalı makalede, “Erdoğan, ülkesinde siyasi olarak kırılgan olduğu dönemlerde Batı ile daha çok gerilim yaşıyor. Ekonomi pandemi ve Cumhurbaşkanı’nın ekonomi politikaları sebebiyle bozulurken onun ve partisinin oyları anketlerde düşüyor” ifadesine yer verildi.

Erdoğan’ın seçime kadar ekonomiyi düzeltmeye çok az inancı olduğunu söyleyen Ghosn, “Erdoğan yeniden seçilmek için eski yöntemlere başvurarak milliyetçiliği kullanıyor. Yabancı güçleri gündeme getiriyor” dedi. Makalede, “Erdoğan’ın bazı sevdiği öcüler artık gündem dışı. Ekonomik zorluklar sebebiyle Erdoğan Körfez Arap ülkeleriyle iyi geçiniyor. Yatırım beklediği ülkeler Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile karşı karşıya gelemez Erdoğan. Erdoğan ayrıca Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile arkadaşlık kurduğu için İsrail’e karşı da yumuşak davranmaya başladı. Bu da geriye tek bir tanıdık düşman bırakıyor: Batı” denildi.

“TEHDİTLER ERDOĞAN’A İŞLEMEZ”

Erdoğan’ın ABD ve Avrupa’ya karşı açıklamalarının başladığına dikkat çeken Ghosn, “Gelecek aylarda Erdoğan’ın Batı’yı ikiyüzlülükle suçladığını ve küresel ekonomi ve para baronlarının kampanyasını gündeme getirmesini bekleyin. Bu açıklamaların yanı sıra Erdoğan, Batı ile anlaşmalarında ve işbirliklerinde daha az uyumlu olmasını bekleyin” dedi. Ghosn, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini Ankara’nın veto etmesinin bunun bir uzantısı olduğunu söyledi.

Ghosn, “Başkan Biden ve Avrupalı liderler Erdoğan’ın nasıl davranacağını bilmeli ve ona göre hareket etmeli. Tehditler işe yaramaz ve aksine onun açıklamalarına uygun düşer. Yapacakları şey, Türkiye’nin işbirliği yapmamasına karşılık bir geçici çözüm bulunacağının sinyalini vermek olabilir. İsveç ve Finlandiya için NATO üyelerinin ayrı bir güvenlik yapısı oluşturmaları bunlardan biri olabilir. Bunu gelecek yaza kadar yapabilirler ve daha sonra ya yeni bir Türkiye Cumhurbaşkanı ile muhatap olurlar ya da artık Batı’yı öcü olarak görmeyen ve zafer kazanmış bir Erdoğan’la görüşürler” dedi.